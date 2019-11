Osmani García arremete contra el exilio cubano de Miami y los llama 'cederistas chivatones'

El músico califica de "cederistas chivatones" y "comunistas arrepentidos" a los exiliados que exigen definición política a los artistas cubanos. García dice no creer en ninguno de los que "de lejos" hablan de política.

"Me meto en todas las páginas de los cubanos, política, política, política… Ustedes no han cogido un arma, ustedes no han tirado un tiro", exclama exaltado el reguetonero residente en Miami, en alusión a los cubanos que impulsan acciones contra artistas a los que consideran simpatizantes del régimen y se presentan o viven en EEUU.

"La Voz" también sale en defensa de Alexander Delgado, de Gente de Zona. A quienes cuestionan a estos artistas el cantante los llama "policías arrepentidos".

Muy alterado, el cubano dice que "ya en las dos orillas (…) a los artistas nos tienen nerviosos", y exige: "no me escriban más de política en mis redes".

"Y que me quiten la residencia a mí", grita. "La mariconá que hay entre cubanos tiene que parar".

No obstante, hace una excepción: "Mis respetos para la gente del exilio que fue a pelear" a Cuba, señala. O para los que están en la Isla haciendo algo por conseguir cambios", indica en el vídeo, donde una de las etiquetas que coloca es #FreeFerrer, el hashtag que exige la libertad del opositor José Daniel Ferrer.

Algunos seguidores respaldan su opinión, pero muchos le piden más moderación en las formas. García anuncia que hará otro live en el que promete estar "más coherente". Y así lo hace.

En el segundo vídeo en directo, más calmado, se confiesa agotado de ver a tantos cubanos decirse horrores en las redes sociales. "Lo veo injusto, porque salpica a personas que no lo merecen", dice. "¿Para dónde va esto?", se pregunta.

"Desde chiquitico me cayeron a cocotazos obligándome a creer en la escuela que Raúl, y el difunto Fidel, eran mis abuelos", dice, y rememora que su padre no creía en el comunismo, pero su abuelo sí. "Si mi abuelo estuviera vivo yo le diría que Cuba está en ruinas por creer en ese proyecto", dice el reguetonero, y pide a la familia Castro y a Díaz-Canel que se den cuenta y rectifiquen.

El artista también propone a los exiliados diálogo. "¿Qué se puede hacer para dialogar?", pregunta. "Es horrible la sensación de que siempre te digan qué tienes que hacer, (…) la guerra que tienes que librar", señala, haciendo referencia a ambas orillas.

"Queremos que nos dejen existir en paz", dice en referencia a artistas y deportistas. "¿Por qué tenemos que ser pobres?", se pregunta aludiendo a los bajos salarios de los creadores y atletas en la Isla.

"Nosotros los músicos no tenemos el poder para que con palabras y canciones cambiemos algo… Está en las manos de todos los cubanos", señala.

"Yo siento que Cuba es parte de los EEUU", dice y pide diálogo entre políticos de ambas orillas