Niña cubana falleció este miércoles tras caerle encima una pared de su escuela

El joven hizo también un llamado para que los padres cubanos exijan mejores condiciones en los centros escolares para que siniestros como este no tengan que volver a ocurrir.

En la caja de comentarios de la publicación, centenares de personas dejaron sus condolencias y arremetieron contra el sistema educativo de la isla.

“Mi prima bella que dolor tan grande, no lo aguanto, cuando recibí esa noticia no lo podía creer.

Siempre jugaba con ella muy agradable, cariñosa, amable. Me quedé sin una de mis mejores primas, la escuela de ping. esa no es fácil. EPD…”, indicó una usuaria identificada como Irene Lara, quien aparentemente es familiar de la infante.

“Que dolor tan grande Dios mío, saber que esta princesita nos está dejando de esta manera tan triste, solo le pido a Dios que la tenga en la gloria. Mis condolencias para mi hermano Osmani, canca, Muchi y demás familiares y amistades”, reflejó el perfil de Héctor Cardona.

“Es mucho dolor y mucha irresponsabilidad si sabían que la escuela no tenía condiciones ¿Para qué iniciaron el curso escolar así? Todo para decir que todas las escuelas abrieron sus puertas a un nuevo cursó Y ahora que van a decir cuando esta noticia ya esté en el mundo entero. No hay justificación para tanta irresponsabilidad no la hay. Pidan una explicación”, agregó otra internauta.

