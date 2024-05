Mercenarios cubanos se revelaron y mataron a su comandante en Ucrania

Según el sitio RBC Ukraine, los cubanos, miembros del regimiento 428 de fusileros motorizados que combaten en la región de Donetsk, decidieron ejecutar a su superior, cuyo nombre no fue mencionado.

Pese a los pocos detalles que ofrece el reporte sobre el suceso que involucró a los mercenarios cubanos, el contexto que refiere coincide con la denuncia que hiciera días atrás un cubano enrolado en la invasión de Moscú, quien alentó a otros mercenarios a dejar las armas y a que no caigan en lo que calificó de estafa.

“No nos están pagando. Muchos de mis amigos han muerto en combate y no nos pagan realmente. No nos quieren dar los documentos. Nos están estafando nuestro dinero, el sacrificio por el que estamos aquí. Realmente, no están haciendo las cosas bien. Nos siguen estafando, nos siguen engañando. Seguimos muriendo”, insistió.

Por último, el hombre dijo: “Para todos mis compañeros cubanos que se encuentran en combate igual que yo, no dejen que los sigan engañando. No cojan las armas, que hagan las cosas bien y nosotros seguiremos haciendo las cosas bien. No pierdan la vida en vano”.

FUENTE: diariodecuba.com