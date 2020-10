Manolín: "Paulo FG no tiene nada que buscar en Miami"

MIAMI, Estados Unidos. – “A mí no me gusta ni Cuba ni Miami, a los dos los declaré lugares non gratos… para mí los dos son lugares son hostiles”, confesó Manolín Álvarez en una publicación en redes sociales donde opinó sobre varios artistas cubanos que han estado en el centro de la polémica durante los últimos tiempos.