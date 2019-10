Manolín a los artistas cubanos: "Ustedes necesitan darse un 'respetón' y no ir más a Miami"

En una extensa publicación en Facebook, Manolín tomó partido en la polémica que envuelve a la mayoría de los artistas cubanos que llegan a la ciudad del Sol y que se indiferentes ante la situación política que atraviesa la isla.

“¿Se acuerdan cuando nos encontrábamos en los festivales y conciertos de Europa que siempre terminábamos hablando de lo mismo? Yo venía de Miami y ustedes de Cuba. Ustedes me decían que los artistas cubanos teníamos que unirnos y luchar por el intercambio cultural, que teníamos la capacidad de cambiar las cosas. Y a mí eso me sonaba bonito, pero para que fuera real, tenía que ser de ambas partes. Pues bien. Yo cumplí, alce mi voz y me faje por radio y TV de Miami defendiendo el intercambio cultural, a tal punto, que me cerraron más de lo que ya estaba. Pero no importa, yo siempre cumplo, cueste lo que me cueste. ¿Y ustedes que hicieron del lado allá? Ustedes no hicieron nada, ustedes no son capaces de alzar la voz en Cuba, todo fue un engaño, ustedes solo quieren ir a Miami, ganarse miles de dólares, decir que no hablan de política y cuando llegan a Cuba dicen: Viva Fidel, fin del cuento”, escribió el artista.

Para Manolín, los cantantes y músicos de la isla, no deberían viajar más a Miami.

“Ustedes necesitan darse un ‘respetón’ y no ir más a Miami, tengan vergüenza. Miami es la capital del exilio, y si no tienes cojones para hablar de política en Miami, pues no tengas tampoco para ir a ganar dinero. Basta del cuento del intercambio cultural (…) Miami es la capital del exilio y si no tienes cojones para hablar de política en Miami, pues no tengas tampoco para ir a ganar dinero”, señaló.

Embed

El salsero también criticó la permisibilidad de las autoridades de la ciudad y de los líderes del exilio ante esa situación.

“¿Cuándo has visto que una comunidad de exiliados permita que sus artistas exiliados sufran la doble humillación de no sonar ni en su país, ni en la ciudad donde se exiliaron, y en cambio los artistas de la dictadura por la cual te exiliaste, suenan en tu país y en la ciudad de tu exilio?”, agregó.

El músico también pidió a la comunidad cubana en Miami “apoyar y disfrutar de sus artistas que tienen tanto o mucho más talento y vergüenza”.