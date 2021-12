La Cuba del Recuerdo / Guanabacoa, la Ciudad Industrial, antes del 1959.

Pero volvamos a la Guanabacoa del alcalde Villalobos, entre las industrias fundadas estaba la de las camisetas Perro y las medias Once Once fundada por un señor de descendencia judía el cual después de ser arrebatada su fábrica por el asesino, ladrón, sátrapa y sanguinario Fidel Castro vino a Miami y se hizo Juez. El refrán publicitario que tenía sobre las medias Once Once era: “pruebe a romperlas a ver si puede” y aparecía Villar Kelly que tenía fama de “fuerte” en televisión tratando de romperlas después de haber roto él, una gruesa guía de teléfonos de La Habana. Villar Kelly tenía un famoso gimnasio en el Vedado al cual yo iba y el me ponía los ejercicios que yo tenía que hacer en una página preparada con figuras. Yo lo vi levantar “dumbles” ( pesas individuales) de 200 libras cada una.