La Cuba del Recuerdo / El juego de la Quimbumbia

Marcas en el piso un círculo de dos pies de diámetro y de ahí mides 20 veces el largo del palo largo y lo marcas en el suelo.

Entonces pones la Quimbumbia en el redondel, Rec paras al lado de Ella y con el palo le das al extremo de la Quimbumbia que está levantado del suelo, está salta y en el aire le das con el palo. Si la Quimbumbia pasa la marca de los 20 palos por el aire sin tocar el suelo son 4 puntos, si va rodando por el suelo y pasa la marca es un punto.

La modalidad más usada es similar a un juego de base ball o “pelota”, con tres o cuatro bases, mientras unos están a la ofensiva tratando de golpear la Quimbumbia y correr las bases, los otros están a la defensiva tratando de capturar la Quimbumbia para poner out “ao” al “bateador”.

Nosotros jugábamos a la Quimbumbia con cuatro bases y lo hacíamos en el cruce de la calle Espada con Jovellar (también llamada 27 de Noviembre) siendo las bases las cuatro esquinas del cruce de las dos calles, como es natural parábamos cuando venía un coche y muchas veces el coche esperaba que se produjera la jugada para pasar. Había que tener cuidado porque muchas veces la Quimbumbia salía disparada con mucha velocidad y te podía dar en el cuerpo o la cara produciéndote una lesión bien dolorosa. Siempre lo advertíamos cuando empezábamos a jugar. “Cuidado con la Quimbumbia”

El Titi, Arnaldo el curita, Pedrito el pollero, Sardiñas el cocinero, Wilito lipidia, Amortigua un tercio ( no me acuerdo su nombre, pero le decíamos así, esa es la desventaja de decirle nombretes a alguien, te acuerdas de el pero no de su nombre, también estaban Humberto el chicho, Papo Edreira, Alberto el flaco, Bernardino el isleño, Cruz punto guajiro, etc..Todos formábamos dos grupos y jugábamos tremendos partidos de Quimbumbia de cuatro esquinas muy reñidas, hasta teníamos espectadores y algunos apostaban dinero al grupo que pensaban iba a ganar.

Cuando nos cansábamos parábamos un rato e íbamos a la cafetería del Bebo a tomarnos un guarapo con limón y comernos un pito e’ auxilio. El pito de auxilio era una enorme friturita de bacalao riquísima.

Y para despedirme les voy a cantar una canción popularizada por la gran Celia Cruz y el timbalero mayor Tito Puentes en el 1969:

Quimbo Quimbumbia

Quimbo Quimbumbia

La Quimbo Quimbo

Quimbumbia

Aprende con mi jueguito

Yo se que te va a gustar

Se juega con dos palitos

Al dale que no le da

Y si fayas en tu chance

Dale Quin dale dale

La Quimbumbia se coloca

Al centro del redondel

Y con el palito en la mano

Le tienes que dar muy bien

Y si fayas en tu chance

Dale Quin dale dale

Azúcarrr!