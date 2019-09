Francisco Céspedes tras su regreso de Cuba: "Algunos amigos se vendieron a la inteligencia cubana"

“Regresé de Cuba y de nuevo ‘me metí’ en mi historia, que es mi casa, mis hijos, mi gato, mis amigos, mis canciones. Hablando de amigos en los que de verdad creía: resulta que algunos pocos (…) son unos vendidos a la inteligencia cubana, escribió en Facebook el autor de éxitos como “Vida Loca”.

Aunque Céspedes no ofreció demasiada información sobre su viaje a la isla ni dio nombres de las personas con quien tuvo algún desencuentro, sí confesó sentirse decepcionado por aquellos que “son capaces de todo”.

“Antes les pagaban tres o 33 monedas, ahora les ‘regalan’ o ‘venden’ casas prestadas y carros para que se sienten sobre brazas ardientes. Sucede en todos los gobiernos del mundo pero de forma profesional, es la diferencia”, precisó la enigmática publicación.

El cantautor reveló que, durante su estancia en el Guzmán, “recibió un trato preferencial por parte del equipo de RTV Comercial, que “con su muy preparado y coordinado equipo realizan de manera novedosa el concurso”.

Finalmente, Céspedes dejó clara su posición para con aquellos que, según, señala, dejaron de ser sus amigos.

“Pasaron otras cosas sospechosas en mi habitación (…) pero, como no soy tan chismoso, no reveló la identidad, cómo tampoco la de estos desagradecidos y desalmados examigos, porque, sencillamente, no soy chivato”, finalizó.

El popular cantante había protagonizado un desencuentro hace varias semanas con autoridades de la isla, luego de no haber recibido el pasaporte para acompañar a su hermano, ingresado en estado de gravedad en un hospital de La Habana.