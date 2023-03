EXCLUSIVA:  Ex alto oficial de la CIA y víctima del Síndrome de La Habana rechaza informe de Inteligencia sobre los misteriosos ataques

Marc Polymeropoulos, ex alto oficial de la CIA y víctima del llamado Síndrome de La Habana, rechazó el informe de la Comunidad de Inteligencia nacional, que concluyó que detrás del misterioso fenómeno que ha afectado desde 2016 a docenas de diplomáticos, funcionarios del gobierno y oficiales de los servicios de espionaje de los Estados Unidos.

El pasado 1 de marzo la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Avril D. Hanes, publicó las conclusiones de un informe titulado “Evaluación sobre Incidentes Anómalos de Salud”, en el que siete agencias de inteligencia descartaron la posibilidad de que se hubiera usado algún tipo de arma o hubiese algún adversario extranjero detrás de los extraños episodios, que comenzaron en La Habana en 2016 y se fueron sucediendo en numerosos países de todo el mundo hasta poco antes de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. Desde entonces no se han reportado nuevos casos que se conozca.

“La idea de que pensemos de alguna manera que no existe un Estado involucrado es inexplicable. Yo entendería si dijera: ‘no sabemos, simplemente, no sabemos’. Esa es una evaluación inteligente de un oficial de inteligencia”, señaló Polymeropoulos, quien se preguntó: “¿cómo pudimos pasar del reporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicinas (de diciembre de 2020), que concluyó que nuestras lesiones habían sido causadas por un arma de energía directa, a este Informe (del DNI) difundido la semana pasada?”.

Autor del recién publicado libro “Claridad en medio de crisis”, Marc Polymeropoulos asegura que todo empezó en La Habana, por alguna razón en 2016. “En aquel momento hubo una apertura de las relaciones; fue una decisión de la Administración Obama. Pero la gente no entiende es que en ese momento la guerra entre los servicios de contrainteligencia de los Estados Unidos y Cuba era más fuerte que nunca. La inteligencia cubana no decidió que quería tener mejores relaciones con los Estados Unidos. Nuestros oficiales en La Habana eran blancos fáciles, creo que eran blancos oportunos para los cubanos. ¿Tenía el gobierno cubano la tecnología para hacer esto solo? Quizás no. Mi opinión es que fue junto con los rusos, pero tiene algún sentido, considerando la historia de la presencia rusa en la isla”, sentenció.