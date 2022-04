Desgarrador: madre cubana ve morir a su hija entre sus brazos tras horas convulsionando y sin que aparezca una ambulancia

"Todos creen imaginar cuán grande es mi dolor, pero no, es más grande aún. Mi niña, mi reina, mi vida, mi todo. Quizás para algunos hay conformismo porque está con Dios, un ángel más, pero para mí no lo hay. No me puedo conformar porque mi niña luchó por su vida tres horas convulsionado y en ese tiempo no apareció una ambulancia ", escribió Rodríguez en su perfil de Facebook.

" Se llamó a cientos de números y todos dieron timbre sin responder . Cuando por fin contestó alguien, gritando sin consuelo pedí que vinieran que mi niña se me moría y colgaron el teléfono sin siquiera dar instrucciones a los médicos que la estaban atendiendo de qué podían hacer o no . Mi esposo desesperado tocó las puertas del Partido buscando un rayo de esperanza y le respondieron que no podían ayudarlos ", relató.

"Con gritos y como loca me dirigí a la gobernadora del municipio y dije que mi niña no merecía morir así, que ese día la había llevado con la sicóloga porque había hecho rechazo total a la escuela, porque la maestra le metía, le expliqué lo de las llamadas para una ambulancia y que tocamos su puerta y la del Partido y que la respuesta era que no podían ayudarnos, le pedí que me diera solución a estas cosas y su respuesta mirándome a los ojos fue que mi hija no iba a volver", contó la madre.

"Y sí, mi hija no va a regresar, ya es un angelito, solo quiero justicia para que más ningún niño sea pegado por esa maestra, que más ningún niño muera por negligencia médica, ni mal proceder, ni falta de ética ni moral. Solo quiero que más ningún niño sufra como lo hizo mi princesa que solo tenía amor y cariño desde el momento que salió por mi vientre y una maestra me le pegaba en la cara cuando no realizaba sus estudios como el resto de sus compañeros. Quiero justicia", concluyó.

Las quejas por el mal servicio de las ambulancias en Cuba, cuyo funcionamiento se ve comprometido por la falta de combustible, son frecuentes. Es peor la situación en zonas rurales, alejadas de la ciudad y de difícil acceso, donde en muchas ocasiones las ambulancias nunca han llegado.

En la capital del país, según datos oficiales recientemente divulgados, operaban solo 58 de estos vehículos del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) hasta hace poco.

Las denuncias de presuntas negligencias médicas, algunas de los cuales han terminado con el fallecimiento de pacientes, también son frecuentes en Cuba. En febrero pasado una embarazada cubana atendida en el hospital materno infantil Ángel Arturo Aballí, en La Habana, murió tras perder a su bebé de ocho meses de gestación y procederes médicos posteriores.

Como publicó DIARIO DE CUBA en un análisis, en la Isla, según la ley, usted puede obtener indemnización si es víctima de negligencia médica, pero en la práctica las indemnizaciones están muy lejos de ser justas, porque el Estado lo pone difícil.

La víctima o sus familiares, en caso de que la persona fallezca, deben interponer una denuncia en la Policía. A partir de ahí, se activa una Comisión Médica que dictamina si se violaron o no las reglas de la praxis médica en la atención brindada al paciente. Pero la decisión final sobre la responsabilidad penal corresponde a un tribunal.

La denuncia no será contra el hospital, sino contra personas específicas: médicos o enfermeros. Según el Código Penal, la responsabilidad penal es exigible a las personas jurídicas cuando se trate de las cooperativas, las sociedades y asociaciones constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en las leyes, pero no es aplicable a una entidad del Estado.

Ninguna cantidad de dinero puede subsanar un daño irreversible a la salud o la pérdida de un ser querido. Pero sí puede hacer la vida un poco más llevadera a los afectados. Pagar una indemnización es además una forma de demostrar un grado de respeto por la salud y la vida de las personas.

Fuente: diariodecuba.com