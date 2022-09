Dantes Cardosa revela que se contagió de dengue en Cuba: "Dios me dio una segunda oportunidad para vivir"

A través de numerosas fotografías en sus redes sociales, tomadas en agosto, se puede ver parte del recorrido que realizara junto a su familia. Precisamente relata que luego de regresar a Lima, “el primero de septiembre y el día dos me estaban haciendo masajes en casa, me levanto de la camilla mareado, me voy al baño y ahí me desmayé en los brazos de mi mujer, y me di un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que ocasionó la hemorragia.”