Cubanos critican visita de Ana de Armas a La Colmenita y con el Chefarándula

La actriz dijo a los presentes que hubiera querido ser una niña de La Colmenita, pero no pudo porque no vivía en La Habana. "Sin embargo, desde los 14 me siento parte de ella porque mi mejor amiga (Claudia Alvariño, subdirectora del grupo), desde niña era una de sus miembros", expresó. Alvariño fue quien propició este encuentro y quien recibió personalmente a De Armas al bajarse del avión.