Aduana de Cuba dice que sus regulaciones se mantienen vigentes

De acuerdo a un escueto comunicado publicado inicialmente en su página web, la Aduana explicó que “se mantiene el límite del valor de importación no comercial por personas naturales hasta los 1000 pesos en cada entrada al país, conforme a lo establecido en el decreto Ley no. 22 de 1979 ‘Arancel no comercial”.

INFORMACIÓN!!!#AduanadeCuba reitera que no hay ningún cambio en las regulaciones aduaneras vigentes, se mantiene el límite del valor de importación no comercial por personas naturales hasta los 1000 pesos en cada entrada al país.

— Aduana de Cuba (@AduanaCuba) November 16, 2020

Esto significa que después de ocho meses sin poder ingresar a Cuba a causa del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus, los pasajeros residentes en la Isla podrán “traer sus mercancías como equipaje acompañado y no acompañado, este último por carga, hasta completar el valor máximo de importación”, dice el texto.

IMPORTANTE

Conforme a lo establecido en el decreto Ley no. 22 de 1979 "Arancel no comercial" por lo que los pasajeros pueden traer sus mercancías como equipaje acompañado y no acompañado, este último por carga, hasta completar el valor máximo de importación. #AduanadeCuba — Aduana de Cuba (@AduanaCuba) November 16, 2020

De acuerdo al ministerio del transporte, desde el reinicio de las operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el pasado domingo 15 de noviembre, se retomó el límite de equipaje permitido por cada una de las aerolíneas en cuanto al peso y cantidad, y la Aduana de Cuba retomó el permiso de entrada de hasta 125 kilos en misceláneas, 30 de ellos libres de costo.

“La reanudación de operaciones comerciales en el Aeropuerto José Martí en La Habana se anuncia a partir de las 00:00 horas del 15 de noviembre de 2020. Además, a partir de esa fecha, la limitación actual de hasta dos piezas de equipaje acompañante de 32 kg cada uno permanece sin efecto para todos los aeropuertos del país”, dijo al respecto la Empresa Cubana de Navegación Aérea cuando anunció la apertura de la principal puerta de entrada al país.

Este domingo, el aeropuerto habanero reanudó finalmente sus operaciones luego de meses de incertidumbre, y según un reporte de la televisión cubana llegaron a las diferentes terminales aéreas más de 20 vuelos de varias partes del mundo. Los dos primeros vuelos en aterrizar pertenecían a la Aerolínea Swift Air, y eran procedentes de Miami.