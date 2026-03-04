Cuba presenta cargos de terrorismo contra sospechosos de disparar desde lancha

Compartir en:









La Fiscalía indicó en un comunicado que los sospechosos de origen cubano permanecen en detención preventiva, y que les garantizará el debido proceso.

El gobierno ha afirmado que 10 cubanos fuertemente armados procedentes de Estados Unidos a bordo de la embarcación, abrieron fuego mientras intentaban infiltrarse en la isla para cometer actos de terrorismo. Señaló que los soldados cubanos respondieron al fuego y mataron a cuatro sospechosos.

El gobierno presentó objetos que, según dijo, fueron hallados en la lancha, entre ellos una docena de armas de alto poder, más de 12.800 cartuchos de munición y 11 pistolas.

El fiscal jefe Edward Robert Campbell le ha dicho a The Associated Press que los cargos por terrorismo conllevan una posible condena de hasta 30 años de prisión o incluso la pena de muerte, aunque Cuba mantiene una moratoria sobre esta última desde 2003.

