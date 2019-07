El tope de los precios al sector privado llega a La Habana en 1ro de Agosto

"Las normativas financieras actuales establecen las facultades que tienen los Consejos de la Administración Provincial y Municipal para regular los precios, en tal sentido se realizó el análisis de los precios de un grupo de productos que comercializan los trabajadores por cuenta propia, en las actividades de servicio gastronómico en cafeterías y los panaderos–dulceros", publicó este sábado el periódico Tribuna de La Habana.

El medio justificó que "la regulación parte de las preocupaciones realizadas por la población" por lo que ha "propuesto" el establecimiento de "precios máximos a partir del 1ro de agosto" a "productos demandados por la población".

Las autoridades consideraron que "son productos listos para la venta adquiridos por los trabajadores por cuenta propia que no requieren de gastos adicionales para su comercialización salvo su transportación y el impuesto correspondiente de la venta".

"El resto de los productos que se comercializan" por los particulares "mantienen los precios actuales y no pueden ser incrementados", añadió Tribuna.

Advirtió además que "grupos multidisciplinarios para el TPCP a nivel municipal y provincial garantizarán el control del cumplimiento de lo establecido, aplicando las medidas de apercibimiento, así como en los casos que se requieran las multas por contravenciones, el retiro de la licencia, entre otras".

cuentapropistas zapatero

Los productos topados son básicamente bebidas: refrescos, maltas; jugo, néctares y zumos, aguas y cervezas.

Tras el incremento salarial recién anunciado por el Gobierno cubano para una parte de los trabajadores estatales, este aseguró que habría un fuerte control de los precios minoristas.

El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó con ello a evitar la "inflación", durante una intervención trasmitida por la televisión estatal.

"Tenemos que controlar, no puede haber incrementos de precios en el sector estatal, ni de productos ni de servicios, y tampoco en el sector no estatal. Y lo vamos a discutir con el sector no estatal para que entienda", dijo.

Díaz-Canel señaló que el incremento de los salarios "es para que la gente tenga, en las condiciones actuales, más posibilidades adquisitivas" y propuso que donde haya un incremento de precio la gente "denuncie y vamos a discutir y a defender esto para que de verdad tenga el efecto que necesitamos".

A inicios del presente mes, el Ministerio de Finanzas y Precios publicó un listado de precios de 13 páginas en las que se incluyen todos los productos que se venden en CUC (que el Gobierno equipara al dólar) y en pesos (CUP), que puso coto a los precios, sobre todo de alimentos, pero también a los productos de aseo, electrodomésticos y materiales de construcción como cemento.

Ante el desabastecimiento generalizado que golpeó recientemente a la Isla, los precios se dispararon. Una libra de carne de cerdo llegó a costar entre 70 y 80CUP. Enormes colas se desencadenaron en las tiendas en CUC cuando las abastecían de pollo o salchichas.

Uno de los chivos expiatorios favoritos del Gobierno cubano ante los períodos de escasez han sido tradicionalmente los vendedores privados, a quienes la prensa oficial acusa de la carestía sin señalar al propio tiempo la ineficacia de un sistema económico incapaz de sostener en el tiempo las ofertas de productos y servicios.