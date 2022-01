Cuauhtémoc Blanco niega tener vínculos con narcotraficantes

Associated Press

Associated Press

Blanco dijo el martes que no tenía “nada que esconder”, y achacó el asunto a los peligros de ser una exestrella de fútbol que nunca le negaría una fotografía a un aficionado.

“Me he tomado muchísimas fotos... cuando era futbolista”, comentó Blanco. Recordó cuando fue visto en una fotografía junto al hijo del encarcelado capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente, me saco fotos con todo mundo”.

Cuando los reporteros le preguntaron cuándo y dónde se tomó la fotografía publicada esta semana, que parece ser en un espacio cerrado, como una oficina o una sala/comedor, Blanco respondió: “No sé, te lo juro, no sé. Ni me acuerdo”.

“Me tomo muchísimas fotos y no les voy a preguntar: ‘Oye, ¿tú quién eres y a qué te dedicas?’”, señaló. “Me voy a seguir tomando fotos”, afirmó Blanco. “A lo mejor saldrán más”, concluyó.

Anteriormente, Blanco fungió como alcalde de la capital del estado, Cuernavaca. Durante su carrera como futbolista profesional era conocido por su estilo combativo y agresivo.

Morelos, famoso por su clima cálido, fue alguna vez el destino predilecto para una escapada de fin de semana para los residentes de la Ciudad de México. Pero en las últimas dos décadas se ha visto azotado por secuestros, extorsiones y asesinatos vinculados con las bandas de narcotraficantes.

Blanco ha sido criticado por designar a ex compañeros del fútbol para cargos estatales.