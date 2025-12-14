americateve

Cuatro pases de anotación de Bo Nix lideran a Broncos en victoria 34-26 sobre Packers

DENVER (AP) — Bo Nix igualó su récord personal con cuatro pases de anotación y la defensiva de Denver sofocó a Jordan Love en la segunda mitad de la victoria de los Broncos por 34-26 el domingo sobre los Packers de Green Bay, quienes perdieron a su estrella Micah Parsons por una lesión en la rodilla.

RJ Harvey (12), running back de los Broncos de Denver, celebra un touchdown por recepción durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Packers de Green Bay, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Con su undécima victoria consecutiva, la mejor racha de la NFL, los Broncos (12-2) aseguraron un lugar en los playoffs y se colocaron un juego por delante de Nueva Inglaterra por el primer puesto en la Conferencia Americana. Se mantuvieron dos juegos por delante de los Chargers de Los Ángeles en la AFC Oeste.

Los Packers (9-4-1), que lideraban 23-14 en el tercer cuarto antes de desmoronarse ofensivamente, cayeron medio juego detrás de Chicago antes de su enfrentamiento en Soldier Field con los Bears el próximo fin de semana. Esta fue la primera derrota de Green Bay por más de tres puntos.

Los esquineros de Denver, Pat Surtain II y Riley Moss, registraron sus primeras intercepciones de la temporada, los Broncos capturaron a Jordan Love tres veces y Denver mantuvo a los Packers a solo un touchdown en cuatro visitas a la zona roja.

Después de anotar en sus primeras cinco series, los Packers lograron un gol de campo en sus últimas seis posesiones. Las otras terminaron en un par de intercepciones, dos pérdidas de balón en downs y un despeje.

El ex pateador de los Broncos, Brandon McManus, pateó goles de campo de 56, 23 y 35 yardas para ayudar a los Packers a tomar una ventaja de 16-14 al medio tiempo, que rápidamente ampliaron a 23-14 con una carrera de touchdown de 40 yardas de Josh Jacobs tras un discutible castigo de interferencia de pase sobre Moss.

La defensiva de Denver finalmente logró detenerlos cuando Surtain interceptó un pase profundo de Love a Christian Watson, quien sufrió una lesión en el pecho en la jugada.

Los Broncos convirtieron esa recuperación en puntos cuando Nix llevó a Denver 71 yardas en siete jugadas, conectando con Courtland Sutton desde 14 yardas para acercar a los Broncos a 23-21.

El pase de 23 yardas de Nix a Troy Franklin puso a los Broncos por delante definitivamente 27-23 y R.J. Harvey, quien sufrió una lesión en las costillas, cerró la puntuación con una carrera de touchdown de cuatro yardas.

En la primera mitad, Love lanzó un pase de touchdown de 14 yardas a Jacobs una jugada después de que el entrenador de los Broncos, Sean Payton, declinara una penalización por sujeción que habría empujado a los Packers de regreso a la yarda 24 de Denver.

Los Broncos respondieron con su segunda serie de touchdown consecutiva, culminando con un pase perfectamente colocado de cinco yardas de Nix a Lil'Jordan Humphrey que le dio a Denver una ventaja de 14-13.

Anteriormente, Franklin fue erróneamente declarado derribado en la yarda siete de Green Bay a pesar de que sus rodillas nunca tocaron el césped mientras rompía tacleadas y se adentraba en la zona de anotación. Nix se aseguró de que no importara al encontrar al fullback Michael Bandy para una recepción de touchdown de 20 yardas que borró la ventaja de 6-0 de Green Bay.

Parsons, quien despojó a Harvey en el medio campo en la primera serie de Denver, sufrió una lesión sin contacto con 44 segundos restantes en el tercer cuarto. Tenía un tiro claro a Nix pero se detuvo y agarró su rodilla izquierda antes de caer al suelo.

Mientras era atendido por los entrenadores, varios jugadores de los Broncos se acercaron a él con palabras de consuelo antes de que se dirigiera al vestuario para ser evaluado.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

