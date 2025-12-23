Cuatro muertos en una emboscada a un vehículo policial en el noroeste de Pakistán

Compartir en:









El ataque tuvo lugar en el distrito de Karak, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, mientras la policía realizaba una patrulla de rutina cerca de un campo de petróleo y gas, dijo el jefe de policía local Noor Wali. Un gran contingente policial acordonó el área e inició una operación de búsqueda para rastrear a los atacantes.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, y el ministro principal de Khyber Pakhtunkhwa, Suhail Afridi, condenaron el ataque. En declaraciones separadas, manifestaron que los agresores serían llevados ante la justicia y expresaron sus condolencias a las familias de los policías fallecidos.

Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad, pero es probable que la sospecha recaiga sobre los talibanes paquistaníes, o TTP, que están separados pero alineados con el gobierno talibán de Afganistán y han sido acusados por las autoridades de cometer ataques anteriores.

Pakistán ha experimentado un aumento constante de la violencia armada, lo que ha tensado las relaciones con Afganistán. Islamabad acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán desde la toma de poder de los talibanes en 2021, una acusación que Kabul niega.

Las tensiones se intensificaron en octubre después de que Afganistán acusara a Pakistán de un ataque con drones el 9 de octubre en Kabul, seguido de enfrentamientos transfronterizos que mataron a decenas, antes de un alto el fuego mediado por Qatar el 19 de octubre. Las conversaciones en Estambul la semana pasada terminaron sin acuerdo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP