americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuatro muertos en una emboscada a un vehículo policial en el noroeste de Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Hombres armados abrieron fuego contra un vehículo policial en el noroeste de Pakistán el martes y mataron a cuatro agentes antes de huir, según informaron las autoridades, dentro de un aumento de la violencia en la región fronteriza con Afganistán.

El ataque tuvo lugar en el distrito de Karak, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, mientras la policía realizaba una patrulla de rutina cerca de un campo de petróleo y gas, dijo el jefe de policía local Noor Wali. Un gran contingente policial acordonó el área e inició una operación de búsqueda para rastrear a los atacantes.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, y el ministro principal de Khyber Pakhtunkhwa, Suhail Afridi, condenaron el ataque. En declaraciones separadas, manifestaron que los agresores serían llevados ante la justicia y expresaron sus condolencias a las familias de los policías fallecidos.

Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad, pero es probable que la sospecha recaiga sobre los talibanes paquistaníes, o TTP, que están separados pero alineados con el gobierno talibán de Afganistán y han sido acusados por las autoridades de cometer ataques anteriores.

Pakistán ha experimentado un aumento constante de la violencia armada, lo que ha tensado las relaciones con Afganistán. Islamabad acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán desde la toma de poder de los talibanes en 2021, una acusación que Kabul niega.

Las tensiones se intensificaron en octubre después de que Afganistán acusara a Pakistán de un ataque con drones el 9 de octubre en Kabul, seguido de enfrentamientos transfronterizos que mataron a decenas, antes de un alto el fuego mediado por Qatar el 19 de octubre. Las conversaciones en Estambul la semana pasada terminaron sin acuerdo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter