Cuatro muertos en enfrentamientos entre residentes y minera de oro en Afganistán

Compartir en:









Abdul Mateen Qane, portavoz del Ministerio del Interior, manifestó que la violencia estalló el martes en el distrito de Chah Ab, en la provincia de Takhar, causando la muerte de tres residentes y un empleado de la empresa. Otras cinco personas resultaron heridas.

Qane no especificó qué desencadenó los enfrentamientos ni quién es el propietario de la empresa.

En un comunicado, Qane indicó que dos sospechosos —uno empleado de seguridad de la empresa y el otro un residente local— han sido arrestados en relación con la violencia. Afirmó que las fuerzas de seguridad restablecieron rápidamente el orden, y que el vicegobernador de Takhar también había visitado el distrito para evaluar la situación.

Las operaciones de la empresa han sido suspendidas, señaló Qane.

Akbar Haqani, portavoz provincial, comentó que las autoridades visitaron el área donde estallaron los enfrentamientos, y se darán a conocer más detalles una vez que los funcionarios concluyan su investigación.

En 2023, el gobierno talibán que gobierna Afganistán dijo que había firmado siete contratos mineros por un valor de 6.500 millones de dólares en inversión, en la mayor ronda de acuerdos de este tipo desde que tomaron el poder en 2021.

Afganistán es rico en minerales, incluidos carbón, cobre, mineral de hierro, zinc, oro y plata. — Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP