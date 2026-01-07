americateve

Cuatro muertos en enfrentamientos entre residentes y minera de oro en Afganistán

KABUL (AP) — Enfrentamientos entre residentes locales y operadores de una empresa minera de oro en el norte de Afganistán dejaron cuatro personas muertas y otras cinco heridas, informaron autoridades el miércoles.

Abdul Mateen Qane, portavoz del Ministerio del Interior, manifestó que la violencia estalló el martes en el distrito de Chah Ab, en la provincia de Takhar, causando la muerte de tres residentes y un empleado de la empresa. Otras cinco personas resultaron heridas.

Qane no especificó qué desencadenó los enfrentamientos ni quién es el propietario de la empresa.

En un comunicado, Qane indicó que dos sospechosos —uno empleado de seguridad de la empresa y el otro un residente local— han sido arrestados en relación con la violencia. Afirmó que las fuerzas de seguridad restablecieron rápidamente el orden, y que el vicegobernador de Takhar también había visitado el distrito para evaluar la situación.

Las operaciones de la empresa han sido suspendidas, señaló Qane.

Akbar Haqani, portavoz provincial, comentó que las autoridades visitaron el área donde estallaron los enfrentamientos, y se darán a conocer más detalles una vez que los funcionarios concluyan su investigación.

En 2023, el gobierno talibán que gobierna Afganistán dijo que había firmado siete contratos mineros por un valor de 6.500 millones de dólares en inversión, en la mayor ronda de acuerdos de este tipo desde que tomaron el poder en 2021.

Afganistán es rico en minerales, incluidos carbón, cobre, mineral de hierro, zinc, oro y plata.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

