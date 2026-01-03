americateve

Cuatro muertos tras accidente de helicóptero en las montañas de Arizona

Un helicóptero privado se estrelló el viernes en una zona montañosa de Arizona y las cuatro personas que iban a bordo fallecieron, dijeron las autoridades.

Las víctimas eran el piloto, de 59 años; dos mujeres de 21 y otra de 22 años, explicó el departamento de policía del condado de Pinal en una publicación en la plataforma social X. Los nombres de los fallecidos no se hicieron públicos.

El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cerca de Telegraph Canyon, a unos 103 kilómetros (64 millas) al este de Phoenix, indicaron las autoridades. Al parecer, el aparato chocó con una “slackline recreativa” de más de 1 km (media milla) de longitud tendida entre montañas, agregó.

"Un testigo que llamó al 911 reportó haber visto al helicóptero golpear una parte de la línea antes de caer al fondo del cañón", agregó la policía.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente.

El helicóptero había despegado de un aeropuerto en la ciudad de Queen Creek, a 47 kms (29 millas) al oeste del cañón. Los equipos de emergencias tardaron varias horas en llegar a pie a la zona remota donde se estrelló el aparato.

Los vuelos quedaron restringidos temporalmente sobre la zona por razones de seguridad, dijo la policía.

“Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias”, añadieron las autoridades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

