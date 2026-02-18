americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuatro legisladores poco conocidos buscan convertirse en nuevo presidente de Perú por sólo 5 meses

LIMA (AP) — Cuatro parlamentarios poco conocidos para la mayoría de los peruanos buscarán la noche del miércoles ser elegidos entre sus colegas como el sucesor del destituido expresidente José Jerí y, quien reciba más votos, gobernará hasta el 28 de julio cuando entregue el cargo al triunfador de las elecciones generales de abril.

El edificio del Congreso se encuentra el día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación en Lima, Perú, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
El edificio del Congreso se encuentra el día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación en Lima, Perú, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

El nuevo presidente gobernará cinco meses y será el octavo en una década en un país que arrastra una crisis política porque los mandatarios destituidos no tuvieron mayoría legislativa y los legisladores interpretaron de forma amplia un artículo de la Constitución para removerlos por “incapacidad moral permanente”.

El Congreso informó la víspera que hay cuatro candidatos inscritos, cuyos respaldos aún no están claros.

Una de las favoritas es María del Carmen Alva, una abogada de 58 años, propuesta por el partido conservador Acción Popular y quien en 2021 fue presidenta del Parlamento. La familia de Alva tiene intereses en agroexportadoras que envían espárragos a diversos países, incluido Estados Unidos.

Durante las manifestaciones de Perú —que entre 2022 y 2023 dejaron 50 civiles muertos por las fuerzas de seguridad — Alva señaló a la prensa, sin mostrar pruebas, que quienes protestaban en Puno, una región donde murieron 18 civiles, eran “exterroristas”. También defendió la permanencia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y calificó el trabajo policial contra los manifestantes de “impecable”.

Otro de los postulantes es Héctor Acuña, un ingeniero de 68 años del grupo conservador Honor y Democracia con nula experiencia política y que es hermano de César Acuña, un millonario exgobernador de una región azotada por la delincuencia y candidato presidencial para las próximas elecciones del 12 de abril por Alianza para el Progreso, un partido que ha respaldado a los expresidentes Boluarte y Jerí (2025-2026).

Acuña dijo la víspera que garantizará “la estabilidad social” y un cambio de gobierno "que refleje el respeto por la voluntad del pueblo peruano expresado en las urnas este 2026”.

También se postulan José Balcázar, un exjuez de 83 años, impulsado por el partido izquierdista Perú Libre, y Edgard Reymundo, un sociólogo de 73 años, del también izquierdista Bloque Democrático.

Desde 1821, cuando Perú se convirtió en una república y se independizó de España, la década de 2016-2026 es la que ha acumulado más presidentes, según los historiadores locales.

La víspera el Parlamento peruano destituyó al presidente Jerí —quien duró apenas cuatro meses en el cargo— luego de que la prensa reveló sus reuniones no registradas con empresarios chinos, uno de ellos contratista estatal. Jerí se defendió indicando que coordinaba una festividad peruano-china y que también fue al restaurante y a la tienda de uno de estos empresarios para comer comida china y comprar caramelos chinos.

La fiscalía tiene dos investigaciones abiertas contra Jerí por patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego de que nueve mujeres que se reunieron con Jerí fueron contratadas en la administración pública.

Antes de asumir la presidencia Jerí afrontó cuestionamientos que incluían el incremento de su patrimonio personal en más de 1.000% en 2024 luego de tres años como parlamentario. También se le archivó una denuncia por presunta violación sexual a una mujer que lo denunció ese mismo año.

El sucesor de Jerí afrontará una ola de asesinatos y extorsiones que golpea a los pequeños empresarios y la clase trabajadora. Otro de los pedidos de diversos grupos políticos es garantizar comicios transparentes el 12 de abril cuando se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter