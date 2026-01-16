Crystal Palace y Fiorentina viajarán al este tras sorteo de playoffs de la Conference League

La fase de eliminación directa de 24 equipos tendrá a 10 clubes de Europa del Este, la mayor cantidad en el certamen desde que se lanzó hace cinco años, y nueve estuvieron en el sorteo del viernes de los playoffs.

Crystal Palace y Fiorentina tendrán que viajar al este del continente después que los dos favoritos para conquistar el título antes del inicio del torneo sufrieron en la primera fase, sin poder entreverarse entre los ocho primeros que el mes pasado avanzaron directamente a los octavos de final.

El Palace visitará primero al campeón bosnio Zrinjski Mostar, mientras que la Fiorentina, que ha perdido dos finales de la Conference League, irá a Polonia para enfrentar a Jagiellonia Bialystok.

Kosovo está representado en una fase de eliminación por primera vez en sus nueve temporadas jugando en competiciones de clubes de la UEFA. Drita recibirá al Celje de Eslovenia.

El Shkendija de Macedonia del Norte fue emparejado con Samsunspor de Turquía, y el campeón armenio Noah recibirá primero al AZ Alkmaar de Holanda.

“Es exactamente para lo que fue diseñada la Conference League. Creemos que se necesitan estos tres niveles”, le explicó a The Associated Press Giorgio Marchetti, director de competiciones de la UEFA.

Los partidos de ida de los playoffs se jugarán el 19 de febrero y los de vuelta una semana después.

Los equipos que avanzaron directo y estarán en el sorteo del 28 de febrero incluyen al Estrasburgo de Francia, que se quedó sin técnico después de que Liam Rosenior dejó al club este mes para dirigir a Chelsea, además de Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano y Mainz.

Millones de dólares en juego

La competencia creada por la UEFA en 2021, con el fin de dar a los clubes de menor rango más oportunidades de jugar en la segunda mitad de la temporada, repartirá 285 millones de euros (331 millones de dólares) en premios.

“Esta competencia es exactamente para equipos como nosotros. Nos encanta”, explicó a AP Valon Murseli, presidente de Drita, club que está utilizando varios millones en premios de la UEFA para construir dos campos de fútbol, uno de césped y otro artificial. “Para nosotros, eso es mucho”.

Jagiellonia ganó el título de la liga polaca en 2024 y está tratando rápidamente de construir una tradición en Europa aprendiendo de los clubes anfitriones que visita, como la Fiorentina, donde jugará la vuelta el 26 de febrero.

"Estamos tratando de ser un gran club. Para todos es una gran oportunidad", indicó a AP Emil Kaminski, portavoz de Jagiellonia, destacando el conocimiento que su equipo adquirió al ver cómo los oponentes gestionan sus academias juveniles y operaciones comerciales.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP