Crystal Palace se conforma con repechaje de Conference League tras empate 2-2 con KuPS de Finlandia

Crystal Palace perdió la oportunidad de avanzar directamente a los octavos de final de la Conference League al empatar el jueves 2-2 con el club finlandés KuPS.

Piotr Parzysek, del KuPS, y George King, del Crystal Palace, disputan un balón en el duelo de la Europa Conference League disputado el jueves 18 de diciembre de 2025. (Jordan Pettitt/PA via AP)
El centrocampista de Palace, Justin Devenny, igualó el marcador con un cabezazo a los 76 minutos del partido en Selhurst Park. Apenas tres minutos antes, los visitantes se quedaron con diez hombres.

En el partido final de la fase de liga entre clubes debutantes en torneos europeos, Christantus Uche abrió el marcador a los seis minutos.

El equipo finlandés necesitó solo tres minutos al inicio de la segunda mitad para darle la vuelta al marcador con goles de Piotr Parzyszek e Ibrahim Cissé.

El entrenador de Palace, Oliver Glasner, colocó por primera vez como titular a un trío de las inferiores, incluyendo al defensor George King, al centrocampista Dean Benamar y al delantero Joél Drakes-Thomas, quien a los 16 años se convirtió en el cuarto jugador más joven en hacer una aparición en el primer equipo del club londinense.

Los 36 clubes en la competición europea de tercer nivel juegan contra seis oponentes diferentes y se clasifican en un formato de tabla única. Los clubes en la Liga de Campeones y la Europa League juegan cada uno ocho partidos.

Los ocho mejores equipos de la Conference League avanzan directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto sitio avanzan a un repechaje de eliminación directa a dos partidos en febrero. Los 12 conjuntos en el fondo son eliminados.

Palace terminó la fase de liga en el décimo lugar.

Lausanne-Sport venció 1-0 a la Fiorentina, subcampeona en dos ocasiones, para ubicarse noveno. El equipo viola, último de la Serie A, terminó la fase de liga en el 15to puesto.

Los ocho mejores

Estrasburgo venció al club islandés Breidablik por 3-1 para completar la fase de liga invicto en la cima de la clasificación con 16 puntos. Sebastian Nanasi, Martial Godo y Julio Enciso anotaron por el cuadro francés.

Raków de Polonia siguió en segundo lugar con 14 puntos después de una victoria por 1-0 sobre Omonoia en Chipre.

AEK Atenas anotó desde el punto de penalti a los 15 minutos del tiempo de descuento para superar a Universitatea Craiova por 3-2 y quedó a un punto junto con otros cuatro equipos con 13 unidades.

Sparta Praga se impuso 3-0 sobre Aberdeen para moverse al cuarto lugar mientras que Rayo Vallecano se enfrentó a Drita de Kosovo también 3-0 para ocupar el quinto lugar.

Shakhtar fue contenido por Rijeka 0-0 y quedó sexto mientras que Mainz, el equipo en último lugar de la Bundesliga, venció a Samsunspor por 2-0 para colocarse en el séptimo lugar.

AEK Larnaca se coló entre los ocho primeros con una victoria 1-0 sobre Shkendija.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

