Cruz Azul consigue un 1-1 de su visita al Toluca, campeón de la Liga MX

TOLUCA, México (AP) — José Paradela aprovechó una falla del arquero Hugo González, para mandar a las redes el balón, y Cruz Azul se llevó el sábado un sufrido empate 1-1 en su visita a Toluca, bicampeón defensor de la Liga MX.

Paulinho, portugués que es el triple campeón goleador del fútbol mexicano puso adelante a los escarlatas a los 41 minutos, al rematar frente al área un pase diagonal de Jesús Angulo.

El argentino Paradela emparejó al colocar un derechazo al fondo del arco tras el deficiente rechace de González a los 77. El recién llegado refuerzo nigeriano Osinachi Ebere, provocó el yerro del portero, en un intento por hacer contacto con el balón de cabeza.

Cruz Azul vio rota una racha triunfal que se extendió tres partidos, pero con este punto reclama la tercera posición provisional.

Los Diablos Rojos hilaron su tercera igualada del curso luego de un par de empates sin goles, con los que se quedaron con nueve puntos en la cuarta posición del torneo Clausura.

Paulinho ahora está a tres dianas de Armando González (Chivas) y Joao Pedro (San Luis), con quienes compartió el más reciente cetro de goleadores en el Apertura 2025, y quienes en este campeonato llevan cuatro tantos para volver a estar en el liderato de los romperredes.

Ebere no resintió jugar en la altitud de más de 2.600 metros de la ciudad de Toluca, después de haber llegado al país el viernes por la mañana y ponerse a las órdenes del estratega Nicolás Larcamón para ingresar de cambio a los 64.

En otro resultado, el ecuatoriano Jhojan Julio marcó un doblete, con el que le dio a Querétaro su primera victoria del curso, 2-0 ante León.

Julio abrió la cuenta a los 21 minutos, con un soberbio disparo desde fuera del área. El extremo ecuatoriano celebró el doblete con la colaboración de la zaga, al efectuar un tiro que fue desviado en el área chica y terminó en las redes a los 56.

El triunfo impulsa a los Gallos a la 11ra posición con cinco puntos; León hilvanó la cuarta fecha sin triunfo para marchar 15to con cuatro unidades.

Más tarde continuaba la jornada con los partidos Atlas vs. Pumas; Pachuca vs. Ciudad Juárez y América vs. Monterrey.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

