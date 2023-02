Cruise y "Everything Everywhere" son honrados en Premios SAG

“Quería viajar por el mundo, y tener aventuras”, agregó.

Cruise habló de su debut cinematográfico en la cinta “Taps” de 1981 cuando tenía 18 años, y cómo el productor Stanley Jaffe le permitió tener acceso a cada parte del proceso.

“Estaba seguro de que esto era algo que quería hacer el resto de mi vida”, declaró.

Otras películas premiadas en los PGA incluyeron “Navalny”, que ganó en la categoría de mejor documental; “Pinocho” del mexicano Guillermo del Toro, para la mejor cinta animada, y “Till”, que obtuvo el premio Stanley Kramer, el cual honra una producción o a un productor que eleva la conciencia del público sobre destacados problemas sociales.

En las categorías de televisión de los PGA, “The Bear” ganó a la mejor comedia; “The White Lotus” se llevó el galardón a la mejor serie dramática; “Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls” obtuvo el premio a la mejor serie de reality o competición; Stanley Tucci: Searching for Italy” ganó para serie de no ficción; “The Dropout” fue galardonada como la mejor serie limitada; y “Weird: The Al Yankovic Story” se llevó el premio a la mejor película para televisión.

Mindy Kaling recibió el Premio Norman Lear a Logros en Televisión por su trabajo en la producción de programas que incluyen “The Mindy Project”, “The Sex Lives of College Girls”, “Never Have I Ever”, “Velma” y “The Office”.

