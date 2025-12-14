americateve

Cronología de recientes hechos de violencia armada en Australia

SYDNEY (AP) — Al menos 11 personas murieron el domingo en un ataque a tiros durante una celebración de una festividad judía en Bondi Beach, Sydney, informó la policía.

Un pequeño árbol de Navidad en Bondi Beach en Sydney, Australia, tras reportarse un tiroteo allí el 143 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)
Un pequeño árbol de Navidad en Bondi Beach en Sydney, Australia, tras reportarse un tiroteo allí el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)
Los tiroteos masivos son raros en Australia, donde la posesión de armas ha sido estrictamente controlada desde una masacre en 1996.

Aquí una cronología de algunos tiroteos recientes.

28 de abril de 1996

El pistolero Martin Bryant mató a 35 personas e hirió a 23 en un ataque en el recinto turístico de Port Arthur en el estado de Tasmania.

Tras el ataque, los gobiernos federal y estatales acordaron prohibir las escopetas y rifles semiautomáticos y de acción de bombeo. Más de 700.000 armas fueron entregadas bajo un esquema en que el gobierno recompró esos dispositivos. En la década anterior a la masacre, hubo 11 tiroteos masivos con al menos cuatro víctimas mortales. No hubo ninguno en la década que siguió.

8 de septiembre de 2014

Un agricultor disparó a su esposa y tres hijos cerca de Lockhart en el estado de Nueva Gales del Sur antes de suicidarse.

16 de diciembre de 2014

Tres personas murieron cuando la policía asaltó el Lindt Café en Sydney, donde un clérigo autoproclamado nacido en Irán había tomado como rehenes a 18 personas. Los muertos incluyeron al secuestrador Man Monis, abatido por la policía, un rehén alcanzado por fragmentos de una bala policial y otro que fue disparado por Monis.

11 de mayo de 2018

Un agricultor mató a seis miembros de su familia antes de dispararse a sí mismo en el estado de Australia Occidental.

4 de junio de 2019

Un hombre que estaba en libertad condicional disparó fatalmente a cuatro hombres e hirió a una mujer en la ciudad de Darwin, en el norte de Australia.

12 de diciembre de 2022

Seis personas murieron en un tiroteo en una propiedad rural en Wieambilla, estado de Queensland. Dos policías fueron abatidos por extremistas cristianos; los tres tiradores y uno de sus vecinos fueron abatidos por la policía.

14 de diciembre de 2025

Hombres armados abrieron fuego durante una ceremonia de Janucá en Bondi Beach, matando al menos a 11 personas en lo que las autoridades calificaron como un ataque terrorista dirigido a la comunidad judía.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

