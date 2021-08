Críticas a Erdogan por incendios forestales en Turquía

Ante la pérdida de ganado y hogares, el descontento de la población se volvió hacia el gobierno, que admitió que no tenía una flota de aeronaves contra incendios y que los aviones existentes no estaban en condiciones de utilizarse. Partidos de oposición acusaron al gobierno del presidente, Recep Tayyip Erdogan, de no conseguir aviones contra incendios y desviar los fondos a proyectos de construcción que describieron como dañinos para el medio ambiente.