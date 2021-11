Critican a director de McDonald's por texto sobre tiroteo

Associated Press

“En ambos casos, los padres les fallaron a esos niños, que sé que es algo que no puedes decir. Es aún más difícil de corregir", escribió Kempczinski.

“Este es un mensaje deplorable, y uno que es completamente inaceptable para el director general de una poderosa corporación multinacional, por no mencionar que es una corporación que dirige su mercadotecnia intensamente hacia comunidades de color y proclama públicamente su apoyo (al movimiento) ‘Black Lives Matter’", señaló el demócrata de Chicago en un comunicado emitido el miércoles.

McDonald's rechazó hacer comentarios sobre los reportes. Un mensaje que The Associated Press le envió el jueves a un portavoz de la compañía no fue respondido.

