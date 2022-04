"Al fin juntos": la primera foto de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su familia tras el nacimiento de su hija

Cabe recordar que el delantero nunca ocultó la tristeza que le provocó el reciente fallecimiento de uno de sus dos bebés. Por lo tanto, también le agradeció al Liverpool y a sus aficionados el apoyo que recibió durante su último compromiso en Anfield. En el minuto 7 del partido correspondiente a la Premier League, como el número 7 que lleva desde joven y su primer paso por Old Trafford, los espectadores presentes en las gradas, y el equipo técnico de los Reds al borde del terreno, se levantaron para protagonizar un minuto de aplausos en apoyo al futbolista, mientras que en las tribunas se entonaba el himno del club: “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminarás solo).