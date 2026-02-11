Cristiano Ronaldo se pierde su 3er partido con Al Nassr, pero el club saudí gana en Asia

Compartir en:









Abdullah Al-Hamdan anotó el único gol del encuentro en la segunda categoría del torneo de clubes de Asia y con lo que el Al Nassr quedó al mando de la eliminatoria de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Riad.

Cristiano —que aún no ha ganado un trofeo importante desde que se incorporó a Al Nassr en diciembre de 2022— ha estado ausente en medio de reportes de que está descontento con la forma en que el club es gestionado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que también es propietario de Al-Hilal, rival en Riad, y Al Ahli y Al Ittihad, equipos con sede en Yeda.

En la Liga de Campeones Elite, el principal torneo de clubes de Asia, el internacional argelino Houssem Aouar firmó un triplete y Al Ittihad goleó 7-0 a Al Gharafa de Qatar en la penúltima jornada de la fase de grupos. El resultado aseguró que el dos veces campeón se uniera a Al Ahli y Al Hilal en los octavos de final.

Los ocho mejores clubes de cada uno de los dos grupos de 12 equipos —con sede en las regiones oeste y este de Asia— avanzan a la fase de eliminación directa. Al Wahda de los Emiratos Árabes Unidos y Tractor SC de Irán también han asegurado la clasificación a falta de un partido por disputar.

En la Zona Este, el Melbourne City de Australia avanzó con una victoria 2-1 en la visita al Ulsan HD de Corea del Sur, para unirse a los japoneses Sanfrecce Hiroshima, Vissel Kobe y Machida Zelvia en la segunda ronda.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP