americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cristiano Ronaldo se ausenta en victoria del Al Nassr en Liga de Campeones 2 de Asia

Cristiano Ronaldo estuvo ausente el miércoles, mientras Al Nassr avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2 de Asia con una victoria por 1-0 sobre Arkadag de Turkmenistán.

El conjunto saudí aseguró así un triunfo por un marcador global de 2-0.

Cristiano, de 41 años y quien regresó el sábado tras perderse tres partidos consecutivos en medio de reportes de descontento con la dirigencia del club, observó desde las gradas.

Según medios locales, el cinco veces ganador del Balón de Oro, que no ha conquistado un gran trofeo desde que firmó con el club de Riad en diciembre de 2022, está siendo reservado para los partidos de la Saudi Pro League y las etapas finales de la Liga de Campeones de Asia.

Al Nassr enfrentará a Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos en el partido de ida de los cuartos de final de la segunda competición de Asia el 3 de marzo.

En la AFC Champions League Elite, la competición de primer nivel, Japón y Corea del Sur enviaron tres y dos equipos, respectivamente, a los octavos de final en la zona oriental. Los ocho mejores de cada uno de los dos grupos de 12 clubes avanzan a la siguiente fase.

Johor Darul Tazim de Malasia y Buriram United de Tailandia también avanzaron, mientras Melbourne City se convirtió apenas en el segundo equipo australiano en alcanzar los octavos de final desde 2016.

En la zona occidental, los clubes saudíes de gran inversión dominaron. Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad terminaron entre los cuatro primeros. Tractor de Irán quedó tercero, mientras Al Duhail y Al Sadd de Qatar avanzaron junto con Al Wahda.

Los partidos de ida de los octavos de final están programados para el 2 y 3 de marzo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter