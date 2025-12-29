americateve

Cristiano Ronaldo quiere alcanzar 1.000 goles antes de terminar su carrera, lleva 956

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Cristiano Ronaldo ha expresado su determinación de marcar 1.000 goles al final de su carrera.

ARCHIVO - El portugués Cristiano Ronaldo celebra tras anotar durante un juego de fútbol de la clasificación del grupo F para el Mundial 2026 entre Portugal y Hungría en Lisboa, el 14 de octubre de 2025. (AP Photo/Armando Franca, Archivo)
Y la superestrella portuguesa de 40 años no tiene dudas de que lo logrará.

“Alcanzaré ese número con seguridad, si no hay lesiones”, señaló Ronaldo el domingo por la noche en los Globe Soccer Awards en Dubái, donde fue nombrado como el mejor jugador en el Oriente Medio.

Ronaldo alcanzó los 956 goles en su carrera al anotar dos veces para el Al-Nassr en la Pro League de Arabia Saudí el sábado. Su cuenta incluye el récord internacional masculino de 143 goles para Portugal, equipo que Ronaldo está listo para liderar en la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Para cuando comience la Copa del Mundo, Ronaldo —cinco veces jugador mundial del año— tendrá 41 años.

“Todavía estoy muy motivado para continuar. No importa (dónde) juegue —en el Oriente Medio, en Europa— siempre disfruto jugar al fútbol, ganar trofeos, marcar goles y quiero seguir adelante. Sabes cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos ustedes conocen”, expresó el exdelantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus en el escenario después de recibir su premio.

La Copa del Mundo es uno de los pocos trofeos que faltan en la colección de Ronaldo. Ganó el Campeonato Europeo con Portugal en 2016.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

