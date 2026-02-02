americateve

Cristiano Ronaldo no juega con Al Nassr y estaría descontento con política de fichajes

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Cristiano Ronaldo no fue convocado por Al-Nassr para jugar el lunes contra Al Riyadh en la Pro League de Arabia Saudí, en medio de informes de que el astro portugués se negó a jugar debido a la inmovilidad de su club en el mercado de fichajes.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sostiene el trofeo tras la victoria ante España en la final de la Liga de Naciones, el lunes 9 de junio de 225, en Múnich. (AP Foto/Martin Meissner)
El medio portugués A Bola informó que el cinco veces ganador del Balón de Oro está descontento porque Al Nassr, respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, no ha reforzado su plantilla mientras compite por el título de la liga.

Al Nassr marcha en el segundo lugar detrás del rival Al Hilal, que también cuenta con el respaldo del PIF y suena como destino para Karim Benzema, otrora compañero de Cristiano en el Real Madrid.

Cristiano, quien cumplirá 41 años el jueves, ha marcado 17 goles esta temporada.

El CEO de Al-Nassr, José Semedo, declinó hacer comentarios, según los medios saudíes.

FUENTE: AP

