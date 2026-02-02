Cristiano Ronaldo no juega con Al Nassr y estaría descontento con política de fichajes

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Cristiano Ronaldo no fue convocado por Al-Nassr para jugar el lunes contra Al Riyadh en la Pro League de Arabia Saudí, en medio de informes de que el astro portugués se negó a jugar debido a la inmovilidad de su club en el mercado de fichajes.