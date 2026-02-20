Crecimiento económico de EEUU se desaceleró en el último trimestre de 2025

El producto interno bruto del país, es decir, la producción total de bienes y servicios, aumentó a una tasa anual del 1,4% en el cuarto trimestre, informó el viernes el Departamento de Comercio, por debajo del 4,4% del trimestre de julio a septiembre y del 3,8% del trimestre anterior.

Las cifras apuntan a un ritmo de crecimiento más moderado en los próximos trimestres, a medida que los consumidores asumen más deuda y reducen el ahorro para mantener su gasto. La inversión empresarial, fuera de los centros de datos y otros equipos dedicados a la inteligencia artificial, creció apenas a un ritmo moderado.

Aun así, una medida del crecimiento subyacente que se centra en el gasto de consumidores y empresas se mantuvo resistente en gran medida, señalaron economistas. La fuerte desaceleración del gasto público debido al cierre recortó un punto porcentual completo del crecimiento.

Los consumidores y las empresas gastaron a un ritmo “razonablemente sólido”, afirmó Martha Gimbel, directora ejecutiva del Laboratorio Presupuestal de Yale y execonomista de la Casa Blanca de Biden. “No se trata de un informe desastroso”.

El gasto de los consumidores subió un 2,4%, un aumento sólido pero notablemente por debajo del saludable avance del 3,5% del tercer trimestre. El gasto del gobierno federal se desplomó casi un 17% en medio del cierre. Sin embargo, esa caída debería revertirse en su mayor parte en los próximos trimestres, lo que podría impulsar ligeramente el crecimiento.

El crecimiento desproporcionado del verano y el otoño pasados reflejó, en parte, una fuerte caída de las importaciones. Las empresas aumentaron las importaciones en el primer trimestre del año pasado para adelantarse a los aranceles del presidente Donald Trump. Tras impulsar con fuerza el crecimiento en el segundo y el tercer trimestre, el comercio tuvo poco impacto al final del año pasado.

La mañana del viernes, antes de que se publicaran las cifras, Trump arremetió contra los demócratas del Congreso por cerrar el gobierno el otoño pasado. También reiteró sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no recortar las tasas de interés con mayor rapidez.

“El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB”, publicó Trump en su red social. “Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez. ¡No a los cierres! Además, TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS. ¡¡¡Powell ‘Muy Tarde’ es el PEOR!!!”.

Sin embargo, en un informe separado publicado el viernes se muestra que la inflación, según la medida preferida de la Fed, se aceleró en diciembre, debido al aumento en el costo de bienes como muebles, ropa y comestibles.

A principios de este mes, Trump pronosticó un aumento arrollador del PIB de más del 5% aun si el cierre del gobierno se incorporaba a las cifras. El presidente ha intentado sostener que la economía está en su punto más fuerte de la historia, aunque nuevos datos del gobierno muestran que el crecimiento se desaceleró, en comparación con 2024, tras su regreso a la Casa Blanca.

Los datos se publican la semana anterior a que Trump pronuncie el discurso del Estado de la Unión el martes, en el que se prevé que diga que la economía está en auge.

El informe también subraya un aspecto extraño de la economía de Estados Unidos: crece de manera constante, pero sin crear muchos empleos. El crecimiento fue de un 2,2% en 2025, una cifra bastante saludable, y aun así, un informe del gobierno de la semana pasada mostró que los empleadores añadieron menos de 200.000 puestos de trabajo el año anterior, la cifra más baja desde que la pandemia de COVID golpeó en 2020.

Los economistas señalan varias posibles razones de la brecha: la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ha desacelerado severamente el crecimiento de la población, reduciendo el número de personas disponibles para ocupar empleos. Es una de las razones por las que la tasa de desempleo aumentó solo ligeramente —a 4,3% con respecto al 4%— el año pasado, aun con una contratación casi inexistente.

Algunas empresas también podrían estar conteniéndose a la hora de agregar empleos debido a la incertidumbre sobre si la inteligencia artificial les permitirá producir más sin encontrar nuevos empleados. Y el costo de los aranceles ha reducido las ganancias de muchas compañías, lo que posiblemente las lleve a recortar la contratación.

La economía también es inusual en este momento porque el crecimiento es sólido, la inflación se ha desacelerado un poco y el desempleo es bajo, pero las encuestas muestran que los estadounidenses, en general, se sienten pesimistas sobre la economía. En enero, una medida de la confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo desde 2014, y aun así, los consumidores han seguido gastando, lo que ha impulsado el crecimiento.

Parte de ese gasto podría estar impulsado desproporcionadamente por los consumidores de mayores ingresos, en un fenómeno conocido como economía “en forma de K”. Sin embargo, datos de muchos grandes bancos sugieren que los consumidores de menores ingresos también aumentan su gasto, aunque en menor medida.

El periodista de The Associated Press Josh Boak contribuyó a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

