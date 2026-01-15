americateve

Crece la incertidumbre sobre la liga de fútbol americano en Europa tras ruptura entre franquicias

MADRID (AP) — La incertidumbre sobre el futuro del fútbol americano en Europa aumentó el jueves después de que un grupo de franquicias decidió separarse bajo el argumento de que planean iniciar una liga independiente.

La Alianza Europea de Fútbol Americano (EFA) anunció que estaba poniendo fin al acuerdo de cooperación que tenía con la Liga Europea de Fútbol Americano (ELF) y planeaba iniciar su propia liga con base en el modelo de la NFL, en la cual las franquicias integrantes gobiernan la liga.

El anuncio se produjo unos meses después de que las dos organizaciones afirmaron que habían alcanzado un "acuerdo de cooperación estratégica" a fin de unir fuerzas para la temporada 2026.

“Tras nuestro anuncio del 26 de noviembre, la EFA se embarcó en una evaluación de la estructura unificada propuesta para asegurar que cumpliera con nuestros estándares obligatorios de estabilidad financiera y transparencia”, explicó ese organismo. “Basado en esta evaluación, la Junta de Gobernadores de la EFA ha determinado que no se pudieron cumplir las condiciones requeridas para una asociación sostenible y ha cortado los lazos formales con efecto inmediato”.

Otro grupo había anunciado en diciembre que crearía su propia liga independiente para 2026: la Liga de Fútbol Americano Europa (AFLE).

La ruptura del jueves esencialmente puso fin a la ELF y podría llevar a una fusión entre las franquicias de la EFA y las de la recientemente creada AFLE.

“La EFA y nuestras franquicias miembros permanecen completamente enfocadas en la preparación para la próxima temporada”, indicó el grupo en un comunicado. “Nuestras operaciones están seguras, nuestra planificación para la temporada 2026 está en marcha, y nuestro compromiso de ofrecer la experiencia profesional de fútbol americano de primer nivel en Europa es más fuerte que nunca”.

La ELF se lanzó en Alemania en 2021 con ocho equipos. Dieciséis equipos jugaron la temporada pasada, cuando el Stuttgart Surge venció 24-17 a los Vienna Vikings en la final de septiembre, pero eventualmente la mitad de los equipos se fue a la EFA.

La EFA, creada en julio, había anunciado en septiembre que sus equipos no participarían en la ELF mientras buscaban una reforma estructural, equidad económica y transparencia para promover un desarrollo más sostenible del deporte.

A diferencia del modelo de la NFL Europa a finales de los años 1990 y 2000, la ELF se centró en el talento local, permitiendo sólo diez jugadores extranjeros en cada plantilla, incluyendo apenas cuatro estadounidenses.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

