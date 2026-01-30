americateve

Crece el riesgo de hipotermia en Mississippi y Tennessee con la próxima ola de frío

BELZONI, Mississippi, EE.UU. (AP) — Con otra peligrosa ola de frío dirigiéndose al sur de Estados Unidos el viernes, los expertos afirman que el riesgo de hipotermia aumenta para la gente de algunas zonas de Mississippi y Tennessee que inician su sexto día atrapada en casa sin electricidad y con temperaturas bajo cero.

Jimmy Jordan (izquierda) y Cordarol Dale caminan por la nieve en Memphis, Tennessee, el 24 de enero de 2026. (Mark Weber/Daily Memphian vía AP)
“Cuanto más tiempo se esté expuesto al frío, peor", indicó el doctor Hans House, profesor de medicina de urgencias en la Universidad de Iowa. “El cuerpo puede soportar muy bien las bajas temperaturas durante un breve periodo de tiempo, pero la exposición prolongada es un problema".

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el aire ártico que se desplaza hacia el sureste del país hará que las temperaturas, que ya son bajas, caigan hasta los -10º Celsius (alrededor de 10º Fahrenheit) el viernes por la noche en ciudades como Nashville, donde más de 79.000 hogares y negocios seguían sin suministro eléctrico casi una semana después de que una enorme tormenta cubrió de nieve y hielo en el este de Estados Unidos.

Las personas más vulnerables —ancianos, bebés y gente con problemas de salud previos— pueden haber comenzado a experimentar síntomas de hipotermia a las pocas horas de estar expuestas a las gélidas temperaturas, explicó el doctor Zheng Ben Ma, director médico del departamento de urgencias noroeste del Centro Médico de la Universidad de Washington. Los síntomas incluyen desde agotamiento hasta dificultad para hablar y pérdida de memoria.

Pero casi una semana después, la situación se acerca a un punto de inflexión, explicó: la gente joven, que normalmente está sana, podría comenzar a sufrir estos síntomas también.

“Una vez que se llega al sexto, séptimo o al décimo día, incluso una persona sana y resistente estará más predispuesta a experimentar algunos de los efectos perjudiciales de las bajas temperaturas", agregó.

Cientos de efectivos de la Guardia Nacional se desplegaron el jueves en Mississippi y Tennessee para retirar escombros y ayudar a las personas varadas en sus autos o hogares.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo que los soldados de la Guardia estaban repartiendo raciones de comida, mantas y otros suministros en camiones y helicópteros. Y en Tennessee, su gobernador, Bill Lee, apuntó que las cuadrillas habían distribuido más de 600 unidades de material de calefacción y más de 8.328 litros (2.200 galones) de gasolina y diésel.

El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, afirmó que cuentan con la mayor cantidad de trabajadores de mantenimiento, cuadrillas y personal de apoyo de espacios verdes en la historia de la empresa de servicios públicos de la ciudad trabajando para restablecer el suministro eléctrico.

Pero la fecha en la que eso ocurrirá, especialmente en áreas más rurales, sigue sin estar clara.

Al menos 85 personas han muerto en zonas afectadas por el frío intenso desde Texas hasta Nueva Jersey. Alrededor de la mitad de los decesos se reportaron en Tennessee, Mississippi y Luisiana. Mientras que algunos fallecimientos se han atribuido a la hipotermia, se sospecha que otros están relacionados con la exposición al monóxido de carbono.

Abhi Mehrotra, médico de urgencias de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo que es importante comprobar que las fuentes de calor utilizadas en espacios interiores, incluidos los generadores, no emitan monóxido de carbono, lo que podría ser letal.

Más de 230.000 hogares y negocios estaban sin electricidad el jueves por la noche, según la web de seguimiento de cortes de energía poweroutage.us. La gran mayoría estaban en Mississippi y Tennessee, con aproximadamente 87.000 cada uno.

Las autoridades de Mississippi sostienen que es la peor tormenta invernal en el estado desde 1994. Se habilitaron alrededor de 80 refugios en todo el territorio, conocido como uno de los estados más pobres del país.

Los meteorólogos afirman que las bajas temperaturas se mantendrán en el este de Estados Unidos hasta febrero y hay una alta probabilidad de nevadas intensas en las Carolinas, Virginia y en el noreste de Georgia este fin de semana. En zonas de Carolina del Norte podría llegar a acumularse hasta 30 centímetros (un pie) de nieve. También es posible que nieve en la costa este desde Maryland hasta Maine.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el jueves por la noche podría caer lluvia helada en partes de Mississippi, y ligeras nevadas podrían azotar Nashville durante la noche del viernes. El frío extremo y la sensación térmica negativa representan el mayor peligro, agregó.

___

Bynum informó desde Savannah, Georgia, y Thanawala desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Jeff Martin en Atlanta, Jonathan Mattise y Travis Loller en Nashville, Tennessee; Sarah Brumfield en Washington, Devi Shastri en Milwaukee y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

