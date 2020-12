Crece ansiedad por 300 alumnos secuestrados en Nigeria

La policía, el ejército y la fuerza aérea de Nigeria lanzaron una operación conjunta el sábado en busca de los niños, informó el gobierno. Las fuerzas armadas se vieron enfrascadas en un combate contra los bandidos tras descubrir su escondite en el bosque Zango/Paula el sábado, declaró en un comunicado el presidente Muhammadu Buhari.

Cuando ocurrió el ataque, la policía encaró a los asaltantes, lo que dio tiempo a algunos alumnos a encaramarse sobre la cerca de la escuela y huir, informó el portavoz de la policía de Katsina, Gambo Isah. La escuela tiene más de 600 alumnos.

Los padres de los alumnos expresaron su angustia.

“Estoy preocupado, ya van tres días y no sé nada de mis hijos”, expresó a The Associated Press Salish Masi.

“He estado esperando a que las autoridades me digan qué paso, pero hasta ahora, nada”, añadió.

Otro padre, Mustapha Gargaba, también expresó su estupor ante la falta de información sobre el paradero de su hijo.

Hasta ahora ningún grupo ni individuo se ha atribuido el ataque, informó Aminu Masari, gobernador del estado tras reunirse con funcionarios de seguridad.

El lunes, el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres condenó el ataque y pidió “la liberación inmediata e incondicional de los niños secuestrados y que sean devueltos a salvo a sus familias”.