Crece 13,6% la llegada de visitantes internacionales a México este año

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La llegada de visitantes internacionales a México batió un récord en octubre, con 8,3 millones de personas, y supuso un aumento de 13,6% en los 10 primeros meses del año comparado con el mismo periodo de 2024.

Según las cifras ofrecidas durante la conferencia presidencial matutina, la llegada de más visitantes conllevó también un aumento de 6,5% de la actividad económica, con lo que México recibió más de 28.000 millones de dólares por este rubro en momentos complicados para su economía.

Pero el gobierno quiere pisar el acelerador aún más para que esas cifras sigan en aumento aprovechando, entre otros eventos, que México es unos países sede del Mundial 2026 el próximo mes de junio.

Para ello utilizará diferentes métodos, desde las tradicionales ferias de turismo —México será el país invitado a la de Madrid que se celebra en enero— o la promoción del turismo comunitario y cultural, hasta el uso de influencers en lugares como China, uno de los mercados que más interesa al país porque "gasta tres veces más que cualquier otro mercado del mundo”, indicó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

“Como ustedes saben, no se ve Instagram, no se ve Facebook, entonces la estrategia es muy diferente" y por eso el gobierno se está apoyando en influencers mexicanos que viven allá. Agregó que en 2026 habrá una promoción “muy enfocada al mercado asiático”.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum aspira a poner en marcha incentivos económicos para que se filmen más películas en el país, algo que también atraería a visitantes.

“Todo para poner a México de moda está bien”, afirmó.

FUENTE: AP

