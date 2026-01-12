americateve

Crans-Montana será sede de carreras olímpicas de Suiza para los Juegos de Invierno 2038

BERN, Suiza (AP) — Crans-Montana está preparada para albergar las carreras de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de 2038, mientras los organizadores de la candidatura de Suiza detallaron su plan de sedes el lunes.

Personas encienden velas para expresar su compasión y solidaridad con las víctimas del incendio mortal en un bar de Crans-Montana, Suiza, durante una vigilia en Kocani, Macedonia del Norte, el sábado 10 de enero de 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski) AP

El organismo olímpico suizo es el único candidato en conversaciones con el Comité Olímpico Internacional para ser galardonado con los Juegos de Invierno que se celebrarán dentro de 12 años. Serían los primeros Juegos de Invierno en Suiza desde los Juegos Olímpicos de St. Moritz en 1948.

Crans-Montana se encuentra entre las sedes establecidas para carreras de la Copa del Mundo y competiciones en deportes de invierno que se utilizarán en un proyecto olímpico distribuido por todo el país, buscando evitar el gasto de los contribuyentes en construcción.

La estación de esquí fue el escenario de un incendio fatal en un bar el Día de Año Nuevo que unió a Suiza en un luto nacional.

Crans-Montana también albergará el próximo año los campeonatos mundiales de esquí alpino, y las carreras de la Copa del Mundo en tres semanas antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina que comienzan el 6 de febrero. La estación estaba previamente programada para ser sede olímpica cuando la cercana Sion competía para obtener la edición de 2026 que finalmente ganó Italia.

Los funcionarios de los Juegos Olímpicos de Suiza confirmaron el lunes su plan esperado de utilizar la pista de bobsleigh de St. Moritz en 2038, el salto de esquí en Engelberg y el biatlón en Lenzerheide. El hockey sobre hielo se jugaría en estadios de Zúrich y Zug, con algunos partidos en Lugano para incluir la región de habla italiana del país.

Lausana, la ciudad sede del COI, es la preferida para albergar la ceremonia de apertura, el patinaje artístico y el patinaje de velocidad en pista corta. La ciudad fue el centro de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en 2020.

Ginebra acogería el patinaje de velocidad y el curling, utilizando el complejo Palexpo que ha albergado la Copa Davis de tenis y una reunión anual de saltos ecuestres, y sería la base para los radiodifusores internacionales.

La capital suiza, Berna, está programada para la ceremonia de clausura y Lucerna como un centro de hoteles, dijeron los funcionarios de la candidatura olímpica.

El COI no ha establecido un plazo para completar sus conversaciones con los funcionarios suizos o tomar una decisión final.

Una candidatura suiza estaba en competencia para los Juegos de Invierno de 2030 que fueron otorgados a los Alpes franceses y Niza en vísperas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Salt Lake City será el centro de los Juegos de Invierno de Utah 2034, lo que también se confirmó en París.

FUENTE: AP

