Cowboys-Saints, duelo de equipos en problemas

Para complicar la situación, los Cowboys no contarán con al menos seis entrenadores, entre ellos su estratega Mike McCarthy, y al menos dos jugadores por un brote de COVID-19.

Los Saints tuvieron una experiencia similar en la Semana 2 al visitar a Carolina sin ocho de sus asistentes. Perdieron 26-7, su segunda derrota más desigual de la campaña.

El peor revés ocurrió en el juego del Día de Acción de Gracias el pasado jueves, vapuleados 31-6 por los Bills de Buffalo. Su entrenador en jefe Sean Payton acabó diciendo que iban a tener que replantearse todo lo que está haciendo el equipo.

Un cambio significativo será en la posición de quarterback. Trevor Siemian ha salido derrotado en sus cuatro duelos como titular desde que llevó a los Saints a un triunfo ante Tampa Bay, el duelo en el que Jameis Winston sufrió una lesión de la rodilla que dejó fuera para toda la campaña.

Per Taysom Hill parece haberse recuperado de un desgarre parcial en la fascia plantar y podría ser titular o encargarse de algunas jugadas como mariscal de campo.

Aunque Hill tuvo marca de 3-1 como titular la pasada temporada, como sustituto del lesionado Drew Brees, aún no ha podido ser el quarterback número uno de los Saints esta temporada.. Le había tocado jugar como receptor. De hecho, se lastimó al atrapar un pase en Tennessee, al igual que cuando sufrió una conmoción cerebral en Washington al inicio de la campaña.

EL REGRESO DE LAWRENCE

El defensivo end DeMarcus Lawrence podría reaparecer con Dallas tras sufrir una fractura de pie en un entrenamiento en la semana después del primer juego. El jugador de su posición mejor pagado del equipo busca tener su primera captura y recuperar el tiempo perdido.

INDICIO ALENTADOR

Durante su racha de derrotas, los Saints no han contado con algunos jugadores por lesiones. La baja más sensible ha sido la de su mejor jugador ofensivo, el versátil corredor Alvin Kamara. Se ha perdido tres encuentros, pero volvió a entrenar de manera limitada esta semana. Su compañero Mark Ingram, que tampoco estuvo la semana pasada, también se reincorporó a las prácticas, así como el tacle titular Ryan Ramczyk, quien participó de dos entrenamientos, pero no entrenó el martes.