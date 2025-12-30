americateve

Cowboys liberan al esquinero Trevon Diggs poniendo fin a su tumultuosa etapa en Dallas

FRISCO, Texas (AP) — Los Cowboys dejaron en libertad al esquinero Trevon Diggs el martes, poniendo fin a una tumultuosa última temporada un juego antes en una carrera en Dallas que nunca cumplió con la promesa de una actuación All-Pro en 2021 que incluyó 11 intercepciones.

Trevon Diggs (7), esquinero de los Cowboys de Dallas, camina por la banda durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez) AP

La decisión se tomó cinco días antes del final de temporada de Dallas el domingo contra los Giants de Nueva York, con los Cowboys (7-8-1) ya garantizados de perderse los playoffs por segundo año consecutivo. Diggs será agente libre después de pasar por el proceso de waivers.

La temporada comenzó con Diggs jugando en el partido inaugural, antes de lo esperado tras recuperarse de su segunda cirugía mayor de rodilla en dos años.

Diggs se perdió ocho juegos después de sufrir una conmoción cerebral en un accidente en casa, algo que Diggs esperó dos meses para intentar explicar a los reporteros. Dijo que fue golpeado en la cabeza por un poste de montaje mientras intentaba instalar un televisor.

El equipo dijo que el retraso en el regreso de Diggs se debió más a problemas con las rodillas del jugador de 27 años.

Cuando se le preguntó durante la ausencia qué necesitaba ver el equipo de Diggs para que volviera al campo, el entrenador Brian Schottenheimer dijo que el jugador de sexto año necesitaba mostrar consistencia en muchas áreas en la práctica y en las reuniones. El propietario Jerry Jones dijo claramente cerca del final de la ausencia que Diggs no estaba lo suficientemente sano para jugar.

Una persona con conocimiento de la decisión le dijo a The Associated Press que la decisión sobre Diggs no fue el resultado de un incidente específico.

La salida de Diggs fue una culminación de factores, incluyendo el rendimiento y problemas fuera del campo, y la decisión fue la mejor para Diggs y los Cowboys, dijo la persona bajo condición de anonimato porque el equipo no estaba comentando específicamente sobre Diggs.

Los Cowboys retuvieron un bono de entrenamiento en el contrato de Diggs después de que pasó la última temporada baja rehabilitándose de su última lesión de rodilla con su propio personal médico. También fue enviado a la banca por Schottenheimer a principios de la temporada por razones que el entrenador nunca explicó completamente.

Justo cuando parecía que los Cowboys podrían encontrar una manera de mantener a Diggs fuera del campo el resto de la temporada, su compañero esquinero titular DaRon Bland fue dejado fuera por una lesión de pie que terminó su temporada hace dos semanas. Diggs jugó dos veces más, contra los Chargers de Los Ángeles y Washington.

Diggs ya era un candidato principal para ser liberado en la temporada baja en un movimiento de reducción de costos, tres años después de firmar una extensión de 97 millones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

