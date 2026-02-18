americateve

Cowboys dan la bienvenida a Christian Parker y esperan que enderece una pésima defensiva

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — El nuevo coordinador defensivo de los Cowboys de Dallas, Christian Parker, recuerda cuándo conoció al entrenador en jefe Brian Schottenheimer. Fue un saludo muy rápido hace unos años durante el campamento de entrenamiento.

Christian Parker responde preguntas durante la conferencia de prensa en la que fue presentado como el nuevo coordinador defensivo de los Cowboys de Dallas, el miércoles 18 de febrero de 2026 en Frisco, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)
“Buena memoria, amigo”, comentó Schottenheimer el miércoles, durante la conferencia de prensa de presentación de Parker. “¿Ven lo inteligente que es? Yo no me acordaría de eso”.

Eso no quiere decir que Schottenhaimer no tuviera en el radar a Parker, tanto así que se esforzó por arrebatárselo a Filadelfia, un rival de la División Este de la Conferencia Nacional.

“Este es un nombre que he tenido en mi libreta durante los últimos dos años”, señaló Schottenheimer, quien afronta su segunda temporada al frente de los Cowboys tras un cuarto de siglo como asistente en la NFL. “La gente no paraba de hablar de este tipo de Denver, bueno, originalmente de Green Bay, pero Denver y Filadelfia. Era un nombre del que llevaba mucho tiempo oyendo hablar”.

Parker estaba con los Broncos en 2022, cuando tuvieron una práctica conjunta con Dallas, y un encuentro social después. En ese momento no habló de fútbol americano con Schottenheimer, quien era consultor de los Cowboys, así que este proceso de entrevistas marcó la primera vez que conversaron.

Schottenheimer indicó que el club realizó más de 40 entrevistas, entre ellas las de nueve coordinadores defensivos.

Parker era el coordinador del juego aéreo y entrenador de backs defensivos de los Eagles. Ello significaba que debían concederle a los Cowboys permiso para hablar con el asistente de 34 años porque reemplazar a Matt Eberflus, despedido tras apenas una temporada como coordinador defensivo en Dallas, supondría un ascenso.

El esquinero de Filadelfia Cooper DeJean, quien necesitó apenas dos temporadas para convertirse en All-Pro bajo las órdenes de Parker, dejó claro en redes sociales lo que sintió cuando se conoció la noticia. En X plasmó un emoji de cara con gesto adusto: “¡Hombre!, se llevaron a uno grandísimo — no sería el jugador que soy sin CP”.

“Creo que los grandes jugadores hacen grandes entrenadores”, expresó Parker, quien la temporada pasada tuvo a otro esquinero de segundo año convertido en All-Pro, Quinyon Mitchell. “Cuando estás rodeado de personas talentosas que aman este deporte como tú y están dispuestas a hacer ese trabajo, sin duda hay una combinación feliz cuando se trata del desarrollo del jugador”.

Parker será el cuarto coordinador defensivo de Dallas en las últimas cuatro temporadas. Con Eberflus, los Cowboys permitieron la mayor cantidad de puntos (511) con la menor cantidad de intercepciones (seis) en la historia de la franquicia.

Dallas tuvo la peor defensiva contra el pase de la NFL, mientras que los Eagles tuvieron una de las mejores de la liga en ambas temporadas con Parker. Con él en el cuerpo técnico, Filadelfia fue el primer campeón divisional en revalidar su cetro en la División Este de la Conferencia Nacional en 21 años y ganó el Super Bowl para cerrar la temporada 2024.

Los Cowboys estuvieron plagados de asignaciones fallidas porque tuvieron dificultades con el esquema de Eberflus, cargado de coberturas en zona. Parker aporta un enfoque 3-4, a la vez que enfatiza múltiples variantes, y habla de coberturas en zona y hombre a hombre como intercambiables.

Parker estará a cargo de una defensa de la NFL apenas siete años después de ingresar a la liga como asistente de control de calidad con los Packers. Pasó seis temporadas en el ámbito universitario.

“Estoy listo”, afirmó Parker sin dar más detalles cuando le preguntaron si estaba preparado para su nuevo rol.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

