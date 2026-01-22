Cowboys cerca de contratar a Christian Parker de Filadelfia como coordinador defensivo

ARCHIVO - Foto del 5 de febrero del 2026, el entrenador de la secundaria de los Eagles de Filadelfia Christian Parker habla con el safety C.J. Gardner-Johnson en el encuentro ante los Saints de Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert, Archivo) AP

Parker fue entrevistado en persona el miércoles. Las partes estaban finalizando el contrato un día después, le aseguraron las personas a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido oficializado.

Parker, de 34 años, acaba de terminar su segunda temporada en su rol actual con los Eagles, quienes fueron campeones de la NFC Este ambas veces y ganaron el Super Bowl la temporada pasada. Filadelfia fue el primer equipo que gana la división en años consecutivos por primera vez en 21 años.

Los Eagles estuvieron entre los mejores de la NFL en general y contra el pase en defensa las últimas dos temporadas, liderando la liga en defensa contra el pase en 2024.

La llegada de Parker a Filadelfia coincidió con la de los esquineros Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, quienes fueron All-Pro en solo su segunda temporada. Mitchell fue una selección de primera ronda en 2024, y DeJean fue elegido en la segunda ronda.

“Mannnn, consiguieron a uno genial — no sería el jugador que soy sin CP”, publicó DeJean en X con un emoji de cara triste.

Parker trabajó bajo el mando del veterano coordinador defensivo Vic Fangio y ahora será el primero en tener ese trabajo en Dallas sin experiencia como entrenador en jefe desde Monte Kiffin hace 13 años. Los Cowboys tuvieron cinco coordinadores defensivos consecutivos que previamente habían sido entrenadores en jefe.

Dallas despidió a Matt Eberflus después de solo una temporada como coordinador defensivo. Eberflus se fue menos de un año después de que los Bears de Chicago lo despidieron como entrenador a mitad de la campaña.

Los Cowboys permitieron 500 puntos (511) por primera vez en la historia de la franquicia y terminaron cerca del fondo en puntos permitidos, yardas totales y yardas de pase permitidas y recuperaciones. Dallas (7-9-1) se perdió la postemporada por segundo año consecutivo desde que Dan Quinn estuvo a cargo de la defensa en tres equipos de playoffs consecutivos con 12 victorias.

La defensa de Dallas se vio afectada por asignaciones fallidas en la secundaria y un mal tacleo, y los Cowboys desperdiciaron una de las mejores temporadas del quarterback Dak Prescott. Dallas se perdió los playoffs con un Prescott saludable por primera vez desde 2019.

Parker también estuvo con Fangio en Denver en 2021, cuando fue el entrenador de backs defensivos. Se mantuvo en ese rol dos años más antes de unirse a Fangio en Filadelfia.

Parker jugó en Richmond y comenzó su carrera como entrenador en el ámbito universitario, incluyendo un año como analista defensivo en Texas A&M y Notre Dame. Su primer trabajo en la NFL fue con Green Bay en 2019.

FUENTE: AP