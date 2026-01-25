americateve

Coville marca un nuevo récord mundial de vela y gana el trofeo Julio Verne

PARÍS (AP) — El navegante francés Thomas Coville estableció un nuevo récord para la vuelta al mundo a vela más rápida, mejorando la marca anterior en más de 12 horas al ganar el trofeo Julio Verne el domingo.

Coville y sus compañeros de equipo Benjamin Schwartz, Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Guillaume Pirouelle y Nicolas Troussel cruzaron la línea de meta frente a la isla francesa de Ouessant después de 40 días, 10 horas, 45 minutos y 50 segundos en el mar en su trimarán de 32 metros Sodebo Ultim 3.

El récord anterior era de 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos, establecido en 2017 por otro francés, Francis Joyon.

Coville y su tripulación enfrentaron condiciones climáticas muy duras en su travesía récord, y tuvieron que alargar su ruta en el Atlántico Sur antes de soportar la tormenta Ingrid cerca de la meta. Establecieron nuevos tiempos de referencia en cada cabo: Buena Esperanza, Leeuwin y Hornos.

Coville promedió 29,17 nudos, el equivalente a 34 millas por hora, sobre 28.315 millas, mejorando también dos récords intermedios durante el viaje. En comparación, Joyon navegó 26.412 millas a una velocidad promedio de 26,85 nudos.

El trofeo Julio Verne está abierto a cualquier tipo de embarcación sin restricciones y lleva a los patrones alrededor del cabo de Buena Esperanza, el cabo Leeuwin y el cabo de Hornos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

