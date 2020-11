Un estudio de la universidad de Cardiff concluyó que el enjuague bucal puede reducir la carga viral del coronavirus

Los resultados preliminares del estudio, publicado por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, mostraron “signos prometedores” de que los enjuagues bucales que contienen al menos un 0,07 por ciento de cloruro de cetipiridinio (CPC) pueden combatir el COVID-19. Las conclusiones aún no han sido revisadas por pares.

Los científicos de la universidad llevaron a cabo pruebas en el laboratorio de la universidad imitando las condiciones del pasaje naso-orofaringe de una persona utilizando marcas de enjuague bucal como Dentyl.

El trabajo, titulado “La eficacia virucida de los componentes del enjuague bucal contra el SARS-CoV-2 in vitro”, respalda otro estudio similar publicado hace algunas semanas que determinó también que los enjuagues bucales basados en CPC son efectivos para reducir la carga viral del coronavirus.

El próximo paso de estos esfuerzos será un ensayo clínico que examinará qué tan efectivo es el enjuague bucal de venta libre para reducir los niveles de COVID-19 en la saliva de pacientes con coronavirus. Se realizará en el Hospital Universitario de Gales en Cardiff y se espera que los resultados se publiquen a principios de 2021.

Dentyl es la única marca de enjuagues bucales del Reino Unido que ha participado en este ensayo clínico de 12 semanas, dirigido por el profesor David Thomas de la Universidad de Cardiff.

El Dr. Thomas dijo a la agencia de noticias PA, citada por el periódico inglés The Independent, que aunque el estudio in vitro sea muy alentador y un paso positivo, se necesitan más investigaciones clínicas para poder llegar a una conclusión definitiva.

El Dr. Nick Claydon, periodontólogo especialista, declaró por su parte que la investigación era “muy valiosa” y que los enjuagues bucales basados en CPC como el Dentyl utilizado en el estudio in vitro pueden convertirse en una adición importante a la lucha contra el coronavirus junto con “el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, tanto ahora como en el futuro”.

Estudios similares

Investigadores de la Facultad de Medicina de la universidad Penn State también habían analizado hace algunas semanas varios enjuagues orales y nasales para determinar su capacidad para desactivar un coronavirus que afecta a los seres humanos. En ese caso no se trató del virus que causa el COVID-19, sino un “primo” causa gripes y tiene una estructura similar. Todos los coronavirus están rodeados de una membrana que es vulnerable a los jabones, el alcohol y ciertas sustancias químicas, y destruir esta membrana es clave para desactivar el virus.

Lo que hallaron los investigadores fue que algunos productos comunes de venta libre , incluidos Crest Pro-Health, Listerine Ultra, Listerine Antiseptic y otros antisépticos similares de marca genérica, mataron más del 99.9% del coronavirus humano después de 30 segundos de contacto en un entorno de laboratorio. Una solución del 1% de shampú para bebés, que los médicos suelen recomendar para enjuagar los senos paranasales, también desactivó la mayor parte del virus después de dos minutos. El estudio fue publicado en el Journal of Medical Virology.

Investigadores en Alemania también descubrieron que algunos enjuagues orales disponibles en el mercado, incluidos un enjuague bucal con Iso-betadine y Listerine Cool Mint, “redujeron en forma significativa la efectividad viral” del SARS-CoV-2 , el coronavirus que es responsable de la pandemia actual, “hasta niveles no detectables” después de estar en contacto durante 30 segundos en un entorno de laboratorio. El estudio se publicó en The Journal of Infectious Diseases.

Los autores de ambos informes, que sí han sido revisados por pares, sugieren que, si bien es cierto que estos productos fácilmente accesibles no van a curar la COVID-19 ni impedir que uno se infecte, podrían ayudar a reducir la cantidad del virus que una persona con COVID-19 tiene en la boca y la nariz, las cuales son puntos principales de entrada y transmisión del coronavirus.

Craig Meyers, profesor de Microbiología e Inmunología en la Facultad de Medicina de Penn State College y coautor del estudio, dijo que si bien esto podría tener alta efectividad contra el virus no significa que deban dejar de usar las máscaras. Los enjuagues bucales son simplemente una medida más que debe sumarse a otras que tenemos la certeza que funcionan, como el uso de mascara y el distanciamiento social, indicó.

Meyers señaló a su vez que determinados enjuagues orales y nasales quizás tengan la capacidad de matar los gérmenes en la boca y la nariz, pero no eliminarán “el virus que se encuentra dentro de las células o en los pulmones”.