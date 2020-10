Especialistas desconfían de supuesta solución al covid-19 anunciada por Maduro

Consultado por la Voz de América, Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), dijo que se trata de un anuncio “contraproducente” para la población, debido a que, al crear una “falsa sensación de seguridad”, los ciudadanos relajan las medidas de prevención del covid-19.

“Eso es peligroso, además nadie conoce la composición del famoso medicamento “100% efectivo”, ojalá fuera verdad, pero cuando tú anuncias algo y no das las especificaciones técnicas, no dices de qué está compuesto, por su puesto creas mucha suspicacia en el gremio médico”, expresó.

Covid-19-Venezuela-.jpg

Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación, a nivel internacional existen pasos que deben cumplirse a cabalidad, entre ellos la fase de experimentación en animales y posteriormente en humanos adultos.

“La bioética internacional marca la pauta que usted cuando está experimentando un nuevo medicamento tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. No es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido, ¿quién va a reconocer ese medicamento? Venezuela, igual que la supuesta vacuna rusa, eso es lo que crea suspicacia en el gremio médico no solamente venezolano sino a nivel mundial”, explicó Urbina.

El médico subrayó que no se puede anunciar que hay un medicamento 100% efectivo y “nadie sabe cómo se administra, ni cuáles son los efectos primarios o secundarios”.

Urbina adelantó que la institución que representa y la Academia Nacional de Medicina, enviará una comunicación a la OMS para “hacer la advertencia” y pedir que “tomen cartas en el asunto”.