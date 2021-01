El presidente Biden extendió la prohibición de desalojo hasta marzo de 2021. Así es cómo puede obtener protección

Promulgada en septiembre, la moratoria federal de desalojos, junto con las ofrecidas por los gobiernos estatales y locales, han ofrecido alivio a millones de estadounidenses que luchan por pagar el alquiler en medio de un desempleo récord.

Los defensores de la vivienda han recibido el anuncio con un optimismo cauteloso. "Es importante recordar que la razón original de la moratoria fue el imperativo de salud pública de detener la propagación de COVID-19", dice Bob Palmer, director de políticas de Housing Action Illinois. “Simplemente no es seguro desalojar a personas cuando no tienen adónde ir”.

El estado de la vivienda en la pandemia

Casi el 20% de los hogares estaban atrasados con el alquiler en diciembre, según datos publicados por la Oficina del Censo. A lo largo de 2020, se promulgaron cuarentenas obligatorias para detener la propagación de COVID-19, pero los esfuerzos gubernamentales para la asistencia de alquiler han sido limitados. Esto ha llevado a algunos inquilinos a preguntarse: ¿Cómo se puede esperar que me quede en casa si no puedo quedarme en mi casa?

En septiembre, el ex presidente Trump ordenó a los CDC que hicieran cumplir una prohibición federal de los desalojos. Esto cubre a los inquilinos que esperaban ganar menos de $ 99,000 (o $ 198,000 si presentaban una declaración conjunta) en 2020, experimentaron una pérdida sustancial de ingresos, hicieron esfuerzos para pagar el alquiler parcial o total, o intentaron solicitar asistencia para el alquiler y no tendrían hogar o vivirían en una situación de vida deficiente si es desalojado. El inquilino debe firmar una declaración, bajo pena de perjurio, y entregársela al propietario.

Algunos estados, como Illinois, han promulgado protecciones más estrictas contra el desalojo y programas de asistencia para el alquiler en sus jurisdicciones. Pero otros estados han permitido que sus moratorias expiren en 2020. Los investigadores dicen que los efectos han sido mortales. Un estudio, realizado por investigadores de salud pública de UCLA, la Universidad Johns Hopkins y otras universidades, estima que hasta 433,700 casos de COVID-19 y 10,700 muertes pueden atribuirse directamente a la continuación de los desalojos en la pandemia.

Si la prohibición hubiera expirado el 31 de enero, como se esperaba, probablemente veríamos una mayor propagación del virus, particularmente entre las comunidades negras y latinx que han sido desproporcionadamente dañadas por COVID-19 y el desplazamiento de viviendas.

“COVID-19 ha revelado tantos niveles de problemas que debemos atacar”, dice Kendra Noel Lewis, directora ejecutiva de Sacramento Housing Alliance. “Lo emocionante es que tenemos la oportunidad de comenzar a hacer las cosas de manera diferente. No tenemos que volver a pasar por una ola de desalojos y ejecuciones hipotecarias ".

Cómo obtener protección contra el desalojo bajo la moratoria de los CDC

La prohibición de los CDC sobre los desalojos cubre a la mayoría de los inquilinos, pero no a todos. Deberá cumplir con ciertos criterios para estar cubierto por la moratoria.

Antes de seguir estos pasos, verifique si su ciudad, condado o estado tiene una moratoria de desalojo. Algunas jurisdicciones ofrecen protecciones más fuertes que las que se cubren a nivel federal. Por ejemplo, si vive en un estado que no hace cumplir las sentencias de los tribunales de desalojo, es posible que no tenga que pasar por el proceso que se indica a continuación. Tenga en cuenta que, independientemente de la moratoria bajo la que se encuentre, su alquiler no se cancelará ni se eximirá de acuerdo con este proceso. Seguirá adeudando alquiler, pero no puede ser desalojado legalmente.

1. Determina si eres elegible.

Es elegible para la protección bajo la prohibición federal de desalojos si:

No puede pagar su alquiler debido a una pérdida sustancial de ingresos o gastos médicos

Ganó menos de $ 99,000 en 2020 (o $ 198,000 como familia), o no estaba obligado a declarar ingresos en el año fiscal 2019, o recibió un cheque de estímulo

Intentó obtener asistencia para el alquiler de su gobierno estatal o local, si está disponible

Todavía planea alquilar un alquiler, incluso un alquiler parcial, si puede pagarlo

No tendría hogar o viviría en una situación de hacinamiento si lo desalojaran

2. Revisar y firmar la declaración de los CDC.

Si es un inquilino elegible, deberá imprimir el formulario de declaración de los CDC y entregárselo a su arrendador o propietario, ya sea electrónicamente o entregando una copia impresa. Todas las personas incluidas en el contrato de arrendamiento o alquiler deben proporcionar este formulario.

Aquellos que necesitan esta información en otros idiomas, como español, chino y árabe, pueden descargar los formularios de declaración de los CDC traducidos proporcionados por Alliance for Housing Justice. Estos formularios en otros idiomas u otros formatos imprimibles están cubiertos por la regla de los CDC siempre que contengan la misma información que el formulario original.

3. Consultar a un abogado, grupo de defensa de la vivienda o sociedad de asistencia legal para obtener ayuda.

Si tiene preguntas sobre la declaración, o su arrendador todavía está tratando de perseguir un desalojo a pesar de su cobertura bajo la moratoria, le recomendamos que hable con un abogado. Los grupos de defensa de la vivienda y las sociedades de ayuda legal a menudo brindan asistencia legal gratuita o económica para quienes tienen problemas con los propietarios o el sistema judicial.

4. Continúe pagando el alquiler, si es posible

La declaración de los CDC requiere que continúe haciendo su mejor esfuerzo para pagar el alquiler a su arrendador. Esto puede incluir pagos parciales según su capacidad de pago.

¿Qué sigue a partir de la administración Biden?

Los grupos de defensa de la vivienda se ven aliviados por la extensión de la moratoria. También dicen que se necesitan más acciones en los próximos meses para proteger a los inquilinos. Como mínimo, se necesita una moratoria de desalojo más prolongada.

“Cuanto más tiempo tengamos y más recursos tengamos para ayudar a que las personas se recuperen, habrá menos posibilidades de que las personas se queden sin hogar y se desplacen”, dice Lewis, quien apoya la asistencia para el alquiler y la expansión de viviendas asequibles.

Joanna Carr, directora de políticas e investigación de la Coalición de Vivienda de Arizona, está de acuerdo: "Cada prohibición de desalojo debe combinarse con dólares de ayuda para el alquiler". Sin uno, causaría, y ha causado, que los propietarios y propietarios se atrasen en sus hipotecas.

Hasta ahora, el Congreso ha asignado $ 25 mil millones en asistencia para el alquiler de un proyecto de ley firmado en diciembre, y Biden propone otros $ 25 mil millones como parte de un paquete de estímulo para el coronavirus de $ 1,9 billones.

Los planes que ha propuesto Biden son "prometedores", dice Carr. “La pandemia de COVID-19 demostró que había enormes lagunas en nuestro sistema y mucho trabajo por hacer para que la vivienda fuera una prioridad”. Bajo la nueva administración, "se prestará más atención a la vivienda, que es clave".