Una pareja de cubanos lleva 17 días varada en un aeropuerto de Costa Rica

La hermana de la mujer afectada, Yulmis Acosta, dijo a la televisión costarricense que están en una situación de penurias y vulnerabilidad porque las autoridades no permiten a los dos cubanos salir del aeropuerto, recibir visitas o contactar con abogados .

Según Acosta, "se encuentran en un auténtico limbo legal" desde el pasado 6 de febrero y en estos momentos están obligados a dormir como pueden en la sala de abordaje número once de la terminal aérea, sin poder bañarse desde hace días.

Según Acosta, ella se ha presentado en el Tribunal Supremo del país con evidencias de la situación de sus familiares en Cuba, para demostrar su desacuerdo con el régimen.

Como Costa Rica no da asilo político, los cubanos varados solicitaron refugio.

"Cada vez nos lo complican más", declaró Acosta, quien denunció que su cuñado, hipertenso, no ha recibido ningún tipo de atención médica. Comen lo que les facilita la aerolínea en la que viajaron, pero sin horarios regulares.

Telediario estimó que si la aerolínea no ha devuelto a los cubanos a la Isla es porque, de momento, no hay orden de las autoridades migratorias para hacerlo, y las señaló por no hacer "lo que deben hacer".

"Costa Rica es un país conocido por su respeto a los derechos humanos, pero también es conocido por su burocracia", indicó el presentador del programa. Expuso que quizás sea ese el motivo por el que los cubanos permanecen en el aeropuerto.

San José firmó con La Habana, en octubre del año pasado, un acuerdo a través de que se comprometieron a trabajar de manera conjunta para garantizar un flujo migratorio "regular, ordenado y seguro" entre ambos países.

Meses antes, en agosto, la Dirección General de Migración y Extranjería del país centroamericano anunció que en los primeros cuatro meses de 2021, Costa Rica otorgó la condición de refugiados a 249 cubanos.

Mientras esta pareja de cubanos permanece varada en el aeropuerto costarricense, cientos de personas se congregaron el lunes en La Habana, frente a la sede diplomática de ese país, a gritos de "¡queremos volar!", debido a que las autoridades suspendieron el permiso de viaje sin visado para los ciudadanos de la Isla en tránsito hacia otros territorios, fundamentalmente Nicaragua.

De acuerdo con varias fuentes consultadas por DIARIO DE CUBA, la mayoría de los concentrados en las inmediaciones de la Embajada eran personas que habían sacado ya sus billetes de viaje con la requerida aclaración de que harían escala en Costa Rica.

Cuba enfrenta una oleada migratoria sin precedentes en lo que va de siglo desde que en noviembre el régimen reabrió los aeropuertos a los vuelos comerciales. El destino más demandado es Nicaragua, que eximió a los habitantes de la Isla de la necesidad de tener un visado para viajar a ese país.

La pasada semana también el Consulado General de Colombia en Cuba anunció que no aceptará nuevas solicitudes de visado de tránsito, ante el incremento de la presión de los cubanos que pretenden emigrar usando ese país como escala.

Solo esa clase de visas, un trámite muy buscado por los cubanos que quieren emigrar, serán sometidas a la restricción, puesto que tanto las solicitudes de otros tipos de visado como los demás trámites consulares para viajar a Colombia "se continuarán recibiendo normalmente por el correo institucional", señaló la nota de la sede diplomática.

