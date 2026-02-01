americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Costa Rica sale a votar el domingo con el oficialismo como favorito

SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica inició el domingo las elecciones presidenciales y legislativas en que el proyecto político del actual mandatario, Rodrigo Chaves, parte como favorito para ganar la contienda.

Cerca de 3,7 millones de costarricenses están convocados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos habilitadas en todo el país, las cuales recibirán al electorado de las 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.

La politóloga Laura Fernández, de 39 años, es la candidata elegida por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) como la carta para darle continuidad al actual gobierno, que ha disfrutado de una alta popularidad desde el inicio.

Las últimas encuestas que se divulgaron previo al inicio de la veda electoral, a cinco días de la elección, dan a Fernández una amplia ventaja sobre los partidos de oposición en esta votación.

Según el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Fernández gozaba de un apoyo del 44% entre las personas decididas a votar, cifra que, de hacerse realidad en las urnas, le garantizará ganar la presidencia en la primera ronda.

Más atrás aparecen el candidato del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con un 9%; y la ex primera dama y candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, sumó un 8% de apoyo.

Sin embargo, al registrar más de un 25% de indecisos, el panorama queda abierto sobre si Fernández logrará sumar más del 40% de los votos que exige la ley para evitar un balotaje el próximo 5 de febrero.

El fuerte apoyo a Fernández parece ser reflejo de la aceptación de la que ha gozado el gobierno de Chaves durante prácticamente todo su periodo, que inició en 2022, pese a que el país enfrenta una de sus peores crisis de inseguridad, con una alta tasa de homicidios.

Durante el mandato de Chaves, el país ha vivido su época más violenta, tras tener la cifra récord de 907 homicidios en 2023, que posteriormente bajó a 880 en 2024 y para el año pasado cerró con tres muertes menos —la mayoría de ellas relacionada con disputas entre narcotraficantes y sicariato.

En contraste, los seguidores del oficialismo adjudican al actual gobierno —del que Fernández fue parte como ministra de la Presidencia y de Planificación— los beneficios de un buen momento económico, baja inflación y principalmente el estilo confrontativo del presidente con los representantes de los partidos políticos que ya han gobernado al país.

Es por esto que el oficialismo ha sostenido un discurso constante sobre la necesidad de que su partido logre en esta elección una mayoría de 40 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que les permitirá realizar sin oposición las reformas que, en su criterio, no se pudieron lograr en el actual gobierno.

Junto a la votación en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones ha habilitado 91 juntas receptoras de sufragios en consulados ubicados en 42 países, para que 67.270 costarricenses puedan emitir su voto desde el extranjero.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter