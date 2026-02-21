Corte Suprema de Utah rechaza apelación para anular mapa electoral con distrito demócrata

ARCHIVOS - Una multitud participa en una protesta a favor del derecho al aborto ante el Capitolio de Utah, en Salt Lake City, el 24 de junio de 2022. (AP Foto/Rick Bowmer, archivo) AP

En la orden firmada por el presidente del tribunal, Matthew B. Durrant, se explica que no tiene “jurisdicción sobre la apelación de los demandados legislativos”.

Los legisladores habían recurrido una decisión de noviembre en la que un juez de Utah adoptó un mapa congresional que crea un distrito de tendencia demócrata, en lugar de uno diseñado para proteger los cuatro escaños de la Cámara de Representantes federal que ocupan los republicanos.

El mapa sitúa al condado de Salt Lake casi por completo en un solo distrito, en vez de dividir la zona, mayoritariamente demócrata, entre los cuatro distritos como ocurría antes.

Los republicanos alegaron que el tribunal no tiene autoridad legal para promulgar un mapa que no fue aprobado por la Legislatura.

El presidente del Senado estatal, el republicano Stuart Adams, rechazó la sentencia y afirmó que “el caos continúa”.

“Seguiremos defendiendo un proceso que respeta la Constitución y garantiza que se respete la voz de los votantes de Utah en todo nuestro estado”, señaló en un comunicado.

Katharine Biele, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Utah, una de las demandantes en el proceso, celebró la decisión.

“Nos alienta que la corte desestimara esta apelación improcedente y permitiera que el proceso avance sin perturbar a los votantes ni a los administradores electorales”, dijo en un comunicado.

La redistribución de distritos deriva de una decisión de agosto, en la que la jueza Dianna Gibson anuló el mapa congresional de Utah adoptado tras el censo de 2020 al considerar que la Legislatura había eludido las normas contra la manipulación partidista de los distritos aprobadas por los votantes.

La sentencia llevó al estado a una batalla nacional por la redistribución de los distritos, mientras el presidente, Donald Trump, instaba a los estados controlados por republicanos a llevar a cabo una redistribución a mitad de década para intentar ayudar al Partido Republicano a mantener el control de la Cámara en 2026.

El mapa aprobado da a los demócratas muchas más posibilidades de lograr un escaño en un estado que no tiene un representante demócrata en el Congreso desde inicios de 2021.

Emma Petty Addams, codirectora ejecutiva de Mormon Women for Ethical Government, otra de las entidades demandantes, indicó en un comunicado el viernes que “los tribunales han ejercido un importante control sobre la Legislatura, reafirmando el derecho constitucional del pueblo a modificar y reformar su gobierno”.

La decisión llega semanas antes de la fecha límite para presentarse a la reelección.

Hay otra apelación pendiente en un tribunal federal, impulsada por dos legisladores republicanos del Congreso estatal. La demanda, presentada en febrero, sostiene que un juez estatal incumplió la Constitución de Estados Unidos al rechazar los distritos congresionales trazados por la Legislatura estatal, donde el Partido Republicano tiene mayoría.

___

FUENTE: AP